Sisley沁嫩淨化調理面膜60ml，3600元。（Sisley提供）

Sisley沁嫩淨化調理潔面凝露125ml，2800元。（Sisley提供）

法國頂級保養品牌Sisley於1976年由修伯特多納諾、伊莎貝爾多納諾創立後，以植物美容學經驗及創新科技，在名媛貴婦圈屹立不搖，針對防疫時期，品牌也發表，奢華防疫保養新對策。

Sisley觀察，防疫時期口罩成每日必備配件，長時間配戴口罩肌膚悶熱潮濕的環境中，加上鼻子呼吸的熱氣和嘴巴說話的濕氣，汗水和油脂黏附在臉上，據此，Sisley認為，防疫期間要做到深層清潔肌膚，保持油水平衡維持肌膚的潔淨舒適感，才是保養關鍵，品牌祭出「沁嫩淨化調理潔面凝露」、「沁嫩淨化調理面膜」搶攻市場。