法國保養專家Sisley 祭防疫保養對策 19:172020/03/24 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法國保養專家Sisley推防疫保養對策。（Sisley提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Sisley沁嫩淨化調理面膜60ml，3600元。（Sisley提供） Sisley沁嫩淨化調理潔面凝露125ml，2800元。（Sisley提供） 法國頂級保養品牌Sisley於1976年由修伯特多納諾、伊莎貝爾多納諾創立後，以植物美容學經驗及創新科技，在名媛貴婦圈屹立不搖，針對防疫時期，品牌也發表，奢華防疫保養新對策。 Sisley觀察，防疫時期口罩成每日必備配件，長時間配戴口罩肌膚悶熱潮濕的環境中，加上鼻子呼吸的熱氣和嘴巴說話的濕氣，汗水和油脂黏附在臉上，據此，Sisley認為，防疫期間要做到深層清潔肌膚，保持油水平衡維持肌膚的潔淨舒適感，才是保養關鍵，品牌祭出「沁嫩淨化調理潔面凝露」、「沁嫩淨化調理面膜」搶攻市場。 #防疫 #保養 #品牌 #肌膚 #時期 也許您會感興趣 推薦閱讀 台推防疫智能平台 追蹤就診者 04:092020/03/20 焦點新聞 每周提報名單 證期局嚴控券商人員出國 04:102020/03/20 金融．稅務 科林助聽器 遠端調整免出門 04:102020/03/20 產業特刊 排隊2小時 才能搭上防疫小黃 04:102020/03/20 生活新聞 校園自製防疫品 輕巧有效率 04:102020/03/20 地方新聞 佛系、魔系、傲慢系 04:102020/03/20 時論廣場 澎湖公車司機樂意開防疫專車 縣府感動加保500萬元保險 11:582020/03/20 社會 防疫車隊擴充 旅客不再等無車 13:242020/03/20 生活 開放寄口罩給親人 政院鬆口 04:102020/03/21 生活新聞 禽流感也拉警報 大城蛋中雞場撲殺2萬1680隻土雞 17:412020/03/21 生活 時尚熱門新聞 「千年一遇空姐」打開外套沒穿衣！羞吐：星期一的日常 - 星光 - 時尚 「人間香奈兒」上下全露！深V中空短裙辣秀屁股蛋 - 星光 - 時尚 正妹側胸若隱若現 面窗「解開浴巾」網暴動 - 星光 - 時尚 「千年一遇美女空姐」床照外流！男友視角洩春光 - 星光 - 時尚 子瑜出寫真「深U短裙前傾露黑影」男友視角嫵媚撩髮網暴動 - 時尚 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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