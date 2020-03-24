馬來西亞向來是風俗熱情又盛產美女的國家，從擁有天使臉孔的「大馬女神」林明禎到李元玲都被大家熟知又喜愛著，但這位網紅「Pui Yi 糖糖」近期也暴風崛起中！作風大膽的她從不吝嗇展示巨乳身材，更被封為「真人版娜美」，時不時就會發現她單穿內衣、泳衣就入鏡，目前IG已吸引超過80萬粉絲追蹤，人氣大勝不少港星。

近日，糖糖分享一系列居家照，首先是刷牙的時候，穿上一件大U領背心，讓雙球肆意彈出，畫面堪稱限制級，另外，她連在家下廚都穿上純白色蕾絲套裝，一轉身就露出火辣的屁股蛋，在腰部更綁上黑色蝴蝶結，雖然是居家造型，看起來卻誘惑十足。

在 Instagram 查看這則貼文 Siew Pui Yi（@ms_puiyi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 20 日 上午 3:21 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Siew Pui Yi（@ms_puiyi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 17 日 上午 5:34 張貼

糖糖本名蕭佩兒，她身兼模特兒與Youtuber身分，不時拍攝旅遊Vlog、化妝及生活類短片，親民的讓粉絲貼近她的日常生活，尤其在展露身材方面她相當大方，從事業線、豪乳到翹臀通通有，以極具誘惑力的身材打造出知名度，也難怪認識她的粉絲都大呼「糖糖的胸部才是本體！」

在 Instagram 查看這則貼文 Siew Pui Yi（@ms_puiyi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 14 日 上午 3:14 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Siew Pui Yi（@ms_puiyi）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 8 日 上午 3:32 張貼