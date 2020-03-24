不受新冠肺炎影響，遠東SOGO忠孝館今（24日）起至4月7日照常舉辦「春櫻．食品展」，日本美食試吃加包裝，攤位、用餐區增加隔板，安心把關，人氣甜點和伴手禮都秒殺。

SOGO忠孝館春櫻展攤位和用餐區加強衛生清潔，增設隔板。（SOGO提供）

SOGO忠孝館春櫻展攤位和用餐區加強衛生清潔，增設隔板。（SOGO提供）

SOGO忠孝館春櫻展人氣推薦，薯條三兄弟，每盒450元。（SOGO提供）

「春櫻．食品展」集合近60個廠商，展場上防疫做好做滿，開店、閉店全場清潔且加強換氣，採人流控管、走道加寬，除日本職人提前來台居家檢疫14天，工作人員每日量體溫；消費者入場也要戴口罩，體溫超過37.5度禁止進入。

SOGO忠孝館春櫻展獨家初登場，ROLL ICE CREAM FACTORY-春櫻，每份180元，每日限量20份。（SOGO提供）

SOGO忠孝館春櫻展獨家，あいすの家櫻花霜淇淋，120元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館春櫻展初登場，Milk House北海道鮮奶泡芙，使用函館直送3.7牛乳製作，130元/巧克力泡芙100元。（SOGO提供）

今首日熱銷商品有北海道目前停產、備貨150盒的「白色戀人」，才開店就售罄；每日限量20份的ROLL ICE CREAM FACTORY推出SOGO獨家口味「春櫻」，3小時內完售；連代購都斷貨的「薯條三兄弟」，至今午17時賣掉50盒。

SOGO忠孝館春櫻展初登場，若狹屋本舗北海道奶油餅乾，每盒8入450元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館春櫻展初登場，崎陽軒「橫濱月餅 櫻」，每個60元。（SOGO提供）

SOGO忠孝館春櫻展初登場，鶴一家「家系地獄辣麵」每碗260元。（SOGO提供）

櫻花季獨家限定的「あいすの家櫻花霜淇淋」、百年名店若狹屋本舖「北海道奶油餅乾」、橫濱名店鶴一家「家系地獄拉麵」等皆為必嘗美味。