不受新冠肺炎影響，遠東SOGO忠孝館今（24日）起至4月7日照常舉辦「春櫻．食品展」，日本美食試吃加包裝，攤位、用餐區增加隔板，安心把關，人氣甜點和伴手禮都秒殺。
「春櫻．食品展」集合近60個廠商，展場上防疫做好做滿，開店、閉店全場清潔且加強換氣，採人流控管、走道加寬，除日本職人提前來台居家檢疫14天，工作人員每日量體溫；消費者入場也要戴口罩，體溫超過37.5度禁止進入。
今首日熱銷商品有北海道目前停產、備貨150盒的「白色戀人」，才開店就售罄；每日限量20份的ROLL ICE CREAM FACTORY推出SOGO獨家口味「春櫻」，3小時內完售；連代購都斷貨的「薯條三兄弟」，至今午17時賣掉50盒。
櫻花季獨家限定的「あいすの家櫻花霜淇淋」、百年名店若狹屋本舖「北海道奶油餅乾」、橫濱名店鶴一家「家系地獄拉麵」等皆為必嘗美味。
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