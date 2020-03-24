想要聰明又效率的保養，讓肌膚睡個美容覺，晚安面膜絕對是你的最佳選擇！在夜晚肌膚修復黃金保養時段持續修護鎖水，趕走負能量，一夜補滿水能量，躺著就能輕鬆預約隔日的水嫩彈潤。

2020年雅漾全新推出「24H保濕精華膜」，添加Cohederm高效儲水

微脂囊層層包覆獨特珍貴的雅漾舒護活泉水，高機能玻尿酸及有效保濕成分，能長效24小時持續釋放、滲透肌膚底層。有別於一般晚安面膜，「24H保濕精華膜」不僅能長效保濕，更添加獨特「煥顏淨化因子」能加速活化肌膚、減少因日曬、空汙問題和飲食作息不正常而累積的壓力及傷害，提升肌膚對環境的保護力。

凝凍狀質地，將有效成分鎖入肌膚，徹夜密集淨化修護，同時持續的補水保濕，一覺醒來感受到肌膚軟嫩飽水，富有光澤，上妝也變得更服貼。

品牌公關推薦，平日保養可使用活泉三步驟，洗臉後先使用雅漾玻尿酸保濕精華露，接著使用全效活泉保濕精華，最後使用全效活泉保濕精華乳鎖水。在懶得瓶瓶罐罐保養時、或是外出旅行不想帶太多保養品，則可以在洗臉後使用「24H保濕精華膜」，一步驟即可讓肌膚充分保溼，絕對是懶人保濕蜜糖！

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

※抽獎活動參加方式：

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2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看雅漾又推出超讚保溼新品！一罐搞定保溼修護鎖水好方便～

※獎品內容 ｜ 雅漾「24H保濕精華膜」正品*1

※公佈時間 ｜ 2020/4/1

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。