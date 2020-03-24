不認識楊乃文的人，常會被她的「酷」給嚇到，但了解她之後，就會明白她不是「酷」，而是太認真，不想嘻鬧搞笑地把問題蒙混帶過，而是想把一切搞清楚，急切真誠地面對每一個問題。而那一臉的正經與嚴肅，就成為外人眼中的「酷」。

楊乃文以一身黑色勁裝搭江詩丹頓Overseas自動上鍊鑽表，79 萬元，蹙眉眺望遠方的專注神情，震懾逼人。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Loewe）

「新專輯《愈美麗愈看不見》裡面收的每一首曲子，都是我的心情寫照。」楊乃文說，正因為自我要求高、不願妥協，非得要找到適合自己的曲子才肯罷休，結果這一堅持，就是三年。

在《悔過書》中，她道出身為公眾人物的心聲，經常被人用放大鏡檢視、甚至被人批評討厭，有時只能自我安慰、息事寧人，歌詞中「讓我悔過，是我的不對」，為莫須有的罪過道歉，以幾近哀求的語氣道盡了無奈。

楊乃文追求完美不妥協，新專輯《愈美麗愈看不到》苦熬三年才上市，佩戴江詩丹頓Patrimony自動上鍊女表79萬元，展現女爵的尊貴氣勢。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Loewe）

專輯中的《如今》，則記錄了楊乃文在三年前一段刻骨銘心的戀情，失戀的悲傷、氣憤和心痛，皆化為深沉的吶喊。但在《不再》，則是走出悲傷，選擇了釋懷和原諒，放了對方，也放過自己，這樣的心情轉折，從失戀到傷口的癒合，也的確需要三年的時間，不多不少。

為了宣傳新專輯，楊乃文進棚拍攝江詩丹頓（Vacheron Constantin）時尚專題，在鏡頭前展現搖滾女爵的尊貴氣勢，尤其是蹙眉眺望遠方的專注神情，更是震懾逼人。江詩丹頓新近登場的Egeria系列女表，名稱源自古羅馬神話中的靈感女神Egeria，是執掌藝術設計創作的女神，以她充沛的靈思啟迪無數藝術家和設計師，法語也有「啟發靈感的女性」的意思，與楊乃文二十年來充沛的歌曲創作生涯完美呼應。

全新登場的Egeria系列女表融入高訂時裝的設計風格，兩點鐘的偏心盤的不對稱美學設計，更添時尚感，表圈和偏心盤融入精湛的鑽石鑲嵌工藝，有自動上鍊、大三針日期腕表、月相表和密鑲鑽石月相表等表款，尤其是表盤上獨特的「織錦（Tapestry）」工藝，以機刻雕花工藝打造放射狀與同心圓交織而成的線條，猶如百褶裙的裙襬紋飾，充滿時尚感與女人味。

江詩丹頓新上市Egeria系列月相女表，110萬元。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓新上市Egeria系列自動上鍊鑽表，67萬5000元。（Vacheron Constantin提供）

江詩丹頓新上市Egeria系列自動上鍊玫瑰金鑽表，94萬元。（Vacheron Constantin提供）