近日網路轉傳百貨有新冠肺炎確診個案，經查證為不實謠傳，被指稱的新光三越台中中港店昨（23日）主動向台中市警局報案並提供相關蒐證資料，警方旋即查獲2位散播謠言者到案，並移送法辦，終結不實謠言。

新光三越娃娃車使用前後皆消毒。（新光三越提供）

新光三越今呼籲民眾，疫情相關訊息以中央流行疫情指揮中心公布為準，勿聽信假消息造成不必要的恐慌，更勿轉傳未經證實的謠言以免觸法。

新光三越超市手推車使用前後皆消毒。（新光三越提供）

疫情爆發近2個月以來，新光三越全台分店全力落實時時、日日、周周環境清潔消毒、掌握及追蹤員工健康狀況、強化增設手部消毒器並宣導勤洗手等防疫措施，為防疫全面把關。