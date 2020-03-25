俗話說「男追女隔層山，女追男隔層紗」，聽起來似乎女生倒追男生更容易一些，那只是因為他本身就喜歡你，或者你沒有遇到這幾個星座男，今天就給大家盤點一下最不適合倒追的星座男！

▍1.射手男

射手座人緣很好，身邊總是少不了很多女孩子，因此他對自己的魅力很有自信，如果你主動去追他，他只會更欣賞自己的魅力，忽略你的關心。射手本身有比較強的征服欲，對於能勾起自己興趣的事物才會有比較強的好奇心，所以對於輕易得來的感情，他不會太過在意，他更喜歡自己征服不被他吸引的人。如果你能在他面前表現得淡定一些，並讓他覺得你是個有趣、有個性的女孩，他便會忍不住想接近你、了解你，再加上你的淡定和平靜會激發他的征服欲，會讓他更迫切想追到你。

▍2.雙子男

追求雙子，之所以不建議，主要是難度係數太高。對於雙子男來說，他心裡知道的花招絕對比你多，想用花招對付他絕對行不通。另一方面，他身邊有很多女性朋友，他對女生的了解甚至比你都多，你還沒出招，他就看穿了你的心思，想追他，簡直寸步難行。

▍3.巨蟹男

巨蟹男是比較傳統的，喜歡賢慧體貼不張揚的溫婉女子，如果你對他太熱情，他會覺得你不矜持、不是個好女孩。即使追到手，他也很難把你捧在手心裡，會因為得來太輕易、覺得你對他死心塌地、離不開他，而不珍惜。喜歡巨蟹男，最好是先做正常朋友，慢慢相處中讓他知道你的好，主動選擇你。！

▍4.水瓶男

水瓶很講究眼緣和感覺，除非他一開始對你就有些好感，否則你對他的追求會讓他覺得是一種負擔，覺得你的關心是束縛，限制了他的自由，影響了他的生活。而你對他的關心和付出，不僅不會增加對你的好感，反而會加快他對你的厭煩，結果往往適得其反。所以對待水瓶最好等他來追你，或者等他給你發出了愛的信號你再主動些比較好。

▍5.處女男

處女男的龜毛很嚇人的，他對自己的眼光很有自信，自己喜歡的人也是經過自己審視過的，更不用提一個追他的女生，簡直要從頭挑剔到腳，渾身都有他要指點的地方。在這種情況下，女生很難撐得下去，即使撐下去，也會變得越來越自卑，對他的愛一點點卑微到骨子裡，漸漸失去了自我，徹底成為了處女男不喜歡的那類。

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