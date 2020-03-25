今年春夏專櫃唇彩紛紛推出新色，其中特別讓人注目的就是薄透但又能顯現好氣色的妝效，無論濃妝或淡妝都適合，薄擦、厚塗都有不一樣的絕美色澤！COFFRET D’OR、DIOR近期推出的唇彩新品都包含這種水潤唇彩，一抹讓嘴唇彷彿掐得出水一般，讓人戴口罩也想要把唇膏擦好擦滿！

以零色差、高顯色、零唇紋而擁有高人氣的COFFRET D’OR半熟唇膏「水光我型口紅」，妝效彷彿上了層水光唇膜的水潤持久，高顯色度更可襯托肌膚更顯澄透動人。價格更是非常佛心，千元內即可入手專櫃日雜感唇膏！繼2019年@Cosme網站2019上半期最佳新品網路人氣獎第三名後，再度於小紅書被網友狂推「顯色濃郁充滿日雜感」、「果凍般彈潤雙唇」、「不易脫落」討論熱度持續不減。

COFFRET D’OR水光我型口紅#BR-77古銅玫瑰超顯白，使用上也很百搭。（圖／邱映慈攝影）

今年春天，COFFRET D’OR再度推出更顯健康美唇的6色及添加3D變化珠光的限定2色，其中「#BR-77古銅玫瑰」超顯優雅氣質，一擦日妞唇感上身；最襯亞洲偏黃肌膚的限定色「#EX-10霓光亮紅」，不只顯白又顯氣勢再添加金色珠光打造3D立體感，一抹3D唇感立現！

COFFRET D’OR水光我型口紅限定色，其中#EX-10霓光亮紅非常修飾唇紋而且顯氣色，薄擦厚擦都很好看。（圖／邱映慈攝影）

迪奧唇膏一直深受台灣女生的歡迎，如果要買犒賞自己的小禮物，許多人會立刻想到迪奧唇膏！今年春天迪奧全新推出夢幻力作「迪奧癮誘幸運星唇膏」，以全新細緻不卡唇紋的「金燦星光粒子」於唇膏中打造「幸運雙星」夾心，一抹完美均勻包覆雙唇，零死角釋放宛若星塵般熠熠閃耀的細緻光采。

迪奧癮誘幸運星唇膏的膏體中央有可愛的雙星。（圖／邱映慈攝影）

本次迪奧特別以市場趨勢與品牌暢銷色號為依據，為全新「迪奧癮誘幸運星唇膏」推出亞洲女性最能輕鬆駕馭的「三大癮誘色選」，從活力俏皮的「朝露玫瑰色」、溫柔百搭的「日落玫瑰色」，到氣質爆棚的「溫柔奶茶色」三大癮誘大勢色彩，共推出15款常賣色。

「朝露玫瑰色」是一系列帶著溫暖色調的玫瑰色選，完全不挑膚色，一抹綻放好氣色。其中最推#536 Lucky Star鮮榨玫瑰，是一款少女感十足、略帶橘調的顯白色選，不僅能襯托女孩的稚嫩可愛氣質，即使資深少女也能一抹減齡，展現小姐姐的溫柔氣息。

#536 Lucky Star鮮榨玫瑰。（圖／邱映慈攝影）

「日落玫瑰色」完美呈現一系列復古玫瑰色彩，非常適合亞洲女性膚色，不僅顯白、百搭，還能將肌膚襯得白裡透紅，展現出溫柔可人、優雅知性的氣質！其中最推#667 PINK STAR豆沙玫瑰，同為2019年系列銷售NO.1「癮誘超模巨星唇膏#667」的姊妹色，一推出就成為銷售黑馬，更獲得韓國彩妝師PONY欽點為最愛色選。

#667 PINK STAR豆沙玫瑰。（圖／邱映慈攝影）

「溫柔奶茶色」從棕調的肉桂奶茶到略帶紅調的泰奶色，每款色彩都展現都會時髦的高級質感，一抹氣場爆棚。#740HAPPY STAR蜜豆茶棕可說是迪奧斷貨王「誘癮超模漆光唇釉#740」的水潤星燦版，被網友譽為一抹黃皮轉白皮的超顯白色澤，相信將會再次掀起搶購熱潮！