性感影后莎莉賽隆Charlize Theron每回出現街頭總是驚豔四射，最近被拍到背著最新手袋與帥氣牛仔藍工作服、淺色太陽眼鏡上街，低調卻帥氣穿搭裝扮，讓人好想學起來。

帥氣打扮走街。(圖片提供／LOUIS VUITTON)

莎莉·賽隆Charlize Theron身著路易威登2020早春秀款條紋洋裝於洛杉磯出席Vanity Fair : Hollywood Calling派對活動

莎莉賽隆穿上最近當紅的CELINE經典西裝外套走紅毯，是當代女性衣櫥裡的經典必敗單品。(圖片／CELINE)

圖4：

Sandro米色連身工作褲／16,000元;LOUIS VUITTON CAPUCINES MINI 手袋／166,000元; glimmer boutique牛仔褲／價格未定; CHANEL金色金屬蝶型珠串掛鍊太陽眼鏡／31,300元(圖片／品牌提供)

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