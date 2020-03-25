莎莉賽隆 正裝、休閒都帥氣 06:412020/03/25 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 (圖片提供／品牌提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 性感影后莎莉賽隆Charlize Theron每回出現街頭總是驚豔四射，最近被拍到背著最新手袋與帥氣牛仔藍工作服、淺色太陽眼鏡上街，低調卻帥氣穿搭裝扮，讓人好想學起來。 帥氣打扮走街。(圖片提供／LOUIS VUITTON) 莎莉·賽隆Charlize Theron身著路易威登2020早春秀款條紋洋裝於洛杉磯出席Vanity Fair : Hollywood Calling派對活動 莎莉賽隆穿上最近當紅的CELINE經典西裝外套走紅毯，是當代女性衣櫥裡的經典必敗單品。(圖片／CELINE) 圖4： Sandro米色連身工作褲／16,000元;LOUIS VUITTON CAPUCINES MINI 手袋／166,000元; glimmer boutique牛仔褲／價格未定; CHANEL金色金屬蝶型珠串掛鍊太陽眼鏡／31,300元(圖片／品牌提供) 更多 CTWANT 報導 【豪門鬥爭1】坑殺至親！ 議員父子檔被控盜百億祖產 深夜悄悄從公墓駛出 15輛軍用卡車載棺材往鄰省火化 #帥氣 #莎莉賽隆 #正裝 #休閒 #Charlize 也許您會感興趣 推薦閱讀 雄獅旅遊推安心農趣之旅 04:102020/03/21 時尚消費 火金姑閃亮亮！春遊五股垃圾山！螢火蟲秘境等你來探險 03:272020/03/21 旅遊 不能出國海天遊蹤從家鄉開始吧！彰化縣一縣就有多國風情... 18:162020/03/21 生活 防疫紓壓 彰化遊山玩海趣 04:102020/03/22 地方新聞 居家隔離不孤單 電商攜桃園市推安心休閒包 10:342020/03/23 財經 桃園攜手電商業 推休閒包2.0讓居家檢疫不無聊 16:562020/03/23 生活 《百貨股》遠百竹北新購物中心上樑 16:482020/03/23 財經 合作電商 桃市推休閒包2.0 01:202020/03/24 地方新聞 時尚熱門新聞 「千年一遇空姐」打開外套沒穿衣！羞吐：星期一的日常 - 星光 - 時尚 「人間香奈兒」上下全露！深V中空短裙辣秀屁股蛋 - 星光 - 時尚 鮪魚V領太低「深溝若隱若現」開高衩露腿根 羞：好久沒穿那麼辣 - 星光 - 時尚 謝忻比基尼美胸長腿全露！爆瘦9kg「肋骨根根現形」網心疼 - 星光 - 時尚 「千年一遇美女空姐」床照外流！男友視角洩春光 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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