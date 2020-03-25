家樂福向新冠肺炎防疫工作者敬意，首波活動聯合全台家樂福量販分店設立美食街、商店街近50家進駐商家，即日起至5月31日舉辦防疫相關工作人員購物、用餐優惠活動，凡出示相關工作證件可享半價、買1送1等優惠。

家樂福指定中一排骨飯品單點8折、套餐組合9折。（家樂福提供）

最大優惠包含功夫麵鋪主餐半價、米塔義式廚房/洋朵義式廚房平日享主餐半價、怡客咖啡珍奶系列飲品買1送1、D7鐘表全面5折，NU PASTA內用買1送2外帶/外送買1送1，基本優惠最低7.9折至9.5折不等。