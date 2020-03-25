家樂福美食街50商店 醫護憑證半價起 12:332020/03/25 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家樂福向新冠肺炎防疫工作者敬意，首波活動聯合全台家樂福量販分店設立美食街、商店街近50家進駐商家，即日起至5月31日舉辦防疫相關工作人員購物、用餐優惠活動，凡出示相關工作證件可享半價、買1送1等優惠。 家樂福指定中一排骨飯品單點8折、套餐組合9折。（家樂福提供） 最大優惠包含功夫麵鋪主餐半價、米塔義式廚房/洋朵義式廚房平日享主餐半價、怡客咖啡珍奶系列飲品買1送1、D7鐘表全面5折，NU PASTA內用買1送2外帶/外送買1送1，基本優惠最低7.9折至9.5折不等。 #半價 #家樂福 #買1送1 #美食街 #50 也許您會感興趣 推薦閱讀 50片口罩賣900元 婦女涉哄抬物資15萬交保 09:252020/03/21 社會 陪練員輕症穩定 50歲婦插管治療 04:102020/03/22 生活新聞 美廉社發5000萬元振興券 50項民生用品可折抵 19:312020/03/23 消費 全家「匠土司」感恩周年慶 預售買2送1 13:432020/03/24 消費 頻繁入院安撫新冠患者 50名義大利神父殉職 19:002020/03/24 兩岸 毛利率腰斬警訊狂閃 中鋼50歲轉型兵分二路尋生機 19:302020/03/24 財經 獨》亞洲50最佳餐廳放榜 台灣4餐廳上榜 19:582020/03/24 財經 JL Studio獲「亞洲50最佳餐廳」26名 20:332020/03/24 財經 口罩預購2.0 超商加碼取貨誘因 04:102020/03/25 產業．科技 4店入選「亞洲50最佳餐廳」 江振誠料理帝國「超閃」 10:112020/03/25 旅遊 時尚熱門新聞 「千年一遇空姐」打開外套沒穿衣！羞吐：星期一的日常 - 星光 - 時尚 「人間香奈兒」上下全露！深V中空短裙辣秀屁股蛋 - 星光 - 時尚 鮪魚V領太低「深溝若隱若現」開高衩露腿根 羞：好久沒穿那麼辣 - 星光 - 時尚 謝忻比基尼美胸長腿全露！爆瘦9kg「肋骨根根現形」網心疼 - 星光 - 時尚 「千年一遇美女空姐」床照外流！男友視角洩春光 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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