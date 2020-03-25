現在正值美好的春日時節，讓想出遊的心蠢蠢欲動，但新冠肺炎疫情日益嚴峻，各國面臨的危機急速攀升。在這時候，為了保護自己也為了保護家人，避免出國有助於減少感染危機。但如此風和日麗的春天，整天悶在家裡難免心情抑鬱，不妨到山上海邊走走，呼吸新鮮空氣，欣賞台灣在地美景，會發現其實國內旅遊的悠閒愜意一點都不輸國外。

Folli Follie攜手擅長以手繪水彩畫留下旅行畫面的台灣插畫家Emily（艾米粒手繪），將旅遊風景印記結合時尚配件，闡述與Folli Follie一同去旅行的概念，雖然不能暢遊充滿陽光的希臘海岸，但卻可以開始島內探險，在氣候宜人的春日，留下你與台灣最美好的回憶。

陽明山花季，以浪漫純淨感 打造動人魅力，即將開始的陽明山海芋與繡球花季，正是IG打卡拍照一定要展現的美景，配戴Santorini Flower Classy系列腕錶，將錶面優雅細緻的聖托里尼花瓣，結合實景花海，相映成趣，在舉手投足間彰顯與眾不同的名媛氣質。(圖/品牌提供)

日月潭纜車絢爛星空，而Wishing On輕珠寶系列，靈感取自新月如鉤、夜晚的燦爛星空以及陽光灑落的明媚早晨，正映襯著日月潭的美景。(圖/品牌提供)

墾丁燈塔陽光正能量，經典的Heart4Heart Mati系列，風格在優雅中帶個性感。Mati在希臘語中是“眼睛”的意思，將四葉草圖騰巧妙地與眼睛形狀結合，如幸運符般，帶來好運及幸福光芒。(圖/品牌提供)

全新春遊企劃囊括台灣北中南三大美景，包含北部的陽明山花季、中部日月潭纜車、南部墾丁燈塔，不論是單點旅遊、或是環台旅行，都是絕佳推薦。即將於4月登場的竹子湖海芋季與繡球花季，是情人約會必備的浪漫景點之一；而穿梭在雲霧間的日月潭纜車，欣賞湖景與山景交錯間的如詩如夢美景，有助紓解煩憂；想要一覽藍天白雲的晴朗，前往墾丁燈塔正是時候。