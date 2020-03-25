現在正值美好的春日時節，讓想出遊的心蠢蠢欲動，但新冠肺炎疫情日益嚴峻，各國面臨的危機急速攀升。在這時候，為了保護自己也為了保護家人，避免出國有助於減少感染危機。但如此風和日麗的春天，整天悶在家裡難免心情抑鬱，不妨到山上海邊走走，呼吸新鮮空氣，欣賞台灣在地美景，會發現其實國內旅遊的悠閒愜意一點都不輸國外。
Folli Follie攜手擅長以手繪水彩畫留下旅行畫面的台灣插畫家Emily（艾米粒手繪），將旅遊風景印記結合時尚配件，闡述與Folli Follie一同去旅行的概念，雖然不能暢遊充滿陽光的希臘海岸，但卻可以開始島內探險，在氣候宜人的春日，留下你與台灣最美好的回憶。
全新春遊企劃囊括台灣北中南三大美景，包含北部的陽明山花季、中部日月潭纜車、南部墾丁燈塔，不論是單點旅遊、或是環台旅行，都是絕佳推薦。即將於4月登場的竹子湖海芋季與繡球花季，是情人約會必備的浪漫景點之一；而穿梭在雲霧間的日月潭纜車，欣賞湖景與山景交錯間的如詩如夢美景，有助紓解煩憂；想要一覽藍天白雲的晴朗，前往墾丁燈塔正是時候。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。