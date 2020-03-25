韓妝品牌too cool for school總是不按牌理出牌，搞怪、俏皮、創新、藝術即是品牌的標籤，這次too cool for school 帶著翻玩心態勇闖軟體界龍頭Windows10，即日起至4月10日止於信義威秀1F手扶梯旁與TOO COOL威秀店同步打造最酷炫的風格主題空間！

too cool for school將品牌最具鮮明度的風格特色融入女孩的生活三大空間，以梳妝台、寢室、更衣室加入新世代Windows10的電腦體驗。俗話說:「工欲善其事，必先利其器。」新世代女孩投資彩妝、愛美，同時也要配備可以掌握工作讓生活更美好的Windows10新世代電腦，更輕巧、更快速、更有效率，提供生活e化美感。

快閃店中的梳妝台、更衣室。（圖／品牌提供）

Too Cool威秀店將品牌創店以來一致的文青風格翻玩成摩登辦公室，電腦展示台設計巧思，乍看下是一般筆記型電腦，機關一打開卻成了女孩們最愛的美妝試妝台，象徵女孩們工作不費吹灰實力，省下來的時間，妝點自我成為新世代獨一無二的風格主人。

乍看下是筆記型電腦，一打開卻成了美妝試妝台。（圖／品牌提供）

新時代有了絕佳的智能利器，在妝能上更是不能漏氣。too cool for school品牌老師推薦新世代女孩重磅絕佳妝容武器-雙重遮瑕妝前乳。一瓶擁有85%高效親膚補水配方，不挑膚質一抹立即擁有平滑細緻膚觸，上妝順手、持妝看得到效果，瓶蓋掀開是透明魔法毛孔隱形霜，品牌老師強調換季時刻，不只用來修飾易出油毛孔，上眼皮、淚溝、唇紋都能幫助良好的後續遮瑕效果。

女孩們總是懂得對自己更好，好的工具讓化妝更能事半功倍，美術課全方位刷具盒與韓國同步登場，限量於too cool全台直營店獨家販售，五款最精準刷具搭配(修容刷、腮紅刷、眼影刷、輪廓刷、煙燻刷)，通包女孩完整妝容的需求。最喜歡驚喜的too cool for school在此全方位刷具盒內，更貼心附上清潔化妝棉、美術課掌心鏡與不傷毛刷、溫和不刺激的刷具清洗液，安全、衛生，一組搞定。

美術課全方位刷具盒NT1,280元。（圖／品牌提供）

▍活動

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✔️抽獎活動參加方式：

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✔️獎品內容 ｜ too cool for school限量掌心鏡*1

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/1

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。※