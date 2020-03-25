全球在新冠肺炎（COVID-19）肆虐之下，愈來愈多國家陸續實施入境限制（俗稱︰封關）來對抗病毒傳播，不讓外地人入境，在亞洲地區除了日本、香港部分限制之外，新加坡、馬來西亞更全面「鎖國」，其中馬來西亞從上星期開始封國，「鋼琴女神」李元玲特別在IG發文跟粉絲互動，更附上性感照讓全民鼻血狂噴。

近來肺炎疫情蔓延全球，不少藝人都善用影響力來呼籲防疫，李元玲（Cathryn Li）也相當關心國民們的情況，先前她才發濕身泳裝照叫大家「Stay home, stay safe」，昨日又再度獻上超爆乳居家照，只見她身穿黑色極短背心，U型領口低到連內衣都露出來，更不用說豐滿的雙球直接溢出，惹火指數大升級，她也不忘關心發問：「封國初六，你們還好嗎？」讓粉絲們瞬間被療癒。

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除了波濤洶湧的美胸，仔細一看，李元玲的下半身更只穿一件紅色內褲就入鏡，中間還有著挖空設計，透出白皙的私密部位，尺度超大膽，也讓粉絲看了紛紛暴動回應：「被封了後，忍耐一下，馬上過去！」、「身體狀況還好嗎？」、「要保護好自己喔」、「我一直看紅色地區」。

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