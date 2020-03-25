新冠肺炎的影響下，宣導民眾少出門以降低感染風險的同時，不少實體店家其實都受到經濟衝擊，而台北市政府就在今（25日）宣布，即日起至4月25日期間，特別與momo摩天商城、PChome商店街及Yahoo奇摩超級商城 3大電商平台合作推出「台北店家到你家」線上銷售專區，以推廣台北店家以外，更讓消費者可享買1送1、名店商品5折、跨店消費最高現折千元等優惠，促進疫情期間的消費。

Yahoo奇摩超級商城的朱記餡餅粥手工水餃，1袋25顆，特價219元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

此次的「台北店家到你家」活動，主要由3大電商平台，網羅了台北各大店家，打造了新的線上銷售專區，像奇摩超級商城首波就集結了台北50家嚴選熱門名店，祭出抗疫商品5折起、刷卡最高回饋3000元、跨店消費最高現折1000元送等優惠，預計首波活動就可促動20%業績成長。

PChome商店街的葡吉鮮肉包子／韭菜肉包，6入／盒，175元。（PChome商店街提供）

PChome商店街的瑞麟美而美黑胡椒鐵板麵，26元。（PChome商店街提供）

而PChome商店街也邀請了50家台北店家合作，自上線起就發現最近的美食囤貨潮如加熱即食商品最受歡迎，像台北在地品牌的葡吉包子、美而美早餐店推出的蘿蔔糕、鐵板麵等就相當受歡迎，業績預計較上周成長40%，現活動期間內消費滿額抽價值999元的「好好生活日用包」以外，月底前再加碼推使用AFTEE先取貨後支付服務，結帳滿499元現折百元。

momo摩天商城的專品藥局白因子肌膚清潔防護液100ml，活動價324元。（momo購物提供）

momo摩天商城的金興發拭拭樂嬰兒柔濕巾85抽，32元。（momo購物提供）

另外momo摩天商城此次也特別精選了超過100家北市優良的特色店家加入活動，像是金興發百貨旗艦館、富發牌、數位達人、戀家小舖、專品藥局等，從居家用品、3C、消毒用品等都一應俱全，消費滿百元即獲最高10點，「台北店家到你家」專區內商店更可領取單筆滿額百元抵用金，更另設「買1送1」專區，讓消費者買得更輕鬆、店家也能抒緩疫情帶來的困境。