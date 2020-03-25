繼昨（24日）宣布COMPUTEX停辦後，今（25日）台北電腦公會再宣布原已由2月延期至6月25日到28日的2020台北國際電玩展Taipei Game Show，因新冠肺炎疫情持續擴大影響，同時為了配合中央流行疫情指揮中心公告，建議停辦室內超過100人以上的集會活動，所以決定停辦本年度活動，為該活動18年來首次停辦，下一次將為2021年1月將與眾玩家再見面。

因著台北電玩展為每年台北的電玩界盛事，就連其他國家的玩家、參展商等都會特地來到台灣參加這年度盛事，而原有23個國家、400多家的參展廠商、商務參觀者、遊戲開發團隊、遊戲製作人、國外嘉賓等，皆因政府為加強防疫實施邊境控管的限制，而無法入境來台參加活動，而為了產生防疫破口，因此台北電腦公會也決定停辦今年的活動。

而主辦單位同時也正式公告將退還參展單位已繳納的全額展位費，或亦可選擇遞延費用至2021年度，至於已預購門票的玩家，即日起至2020年5月31日前，可依各購票系統退票辦法辦理全額退票，希望在疫情時期全力配合政府的防疫政策，因此主辦單位在宣布停辦的同時，也積極著手籌畫「線上媒合服務」、「台北電玩展線上特別節目」等規劃，最新消息將以官方網站公告為主。