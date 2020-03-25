知名精品法式甜點、享有廣大支持者的IG人氣甜點店「穿石CHANTEZ Pâtisserie」在美好的初春將攜手保養美妝品牌香緹卡Chantecaille跨界合作，以亞馬遜雨林豐富的生態系與斑斕物種為靈感，自2020年3月26日至5月31日推出「飛行寶石下午茶饗宴」，一系列精心打造、色艷誘人的精品級法式美點，帶來初春最有愛的美力食尚之旅！

以富含高濃度植物花卉精萃聞名，香緹卡的創辦理念源自對大自然的熱愛，不做動物實驗、不使用人工色素香料防腐劑與對肌膚及環境不友善的成分，減少破壞生態，希望美麗能永續經營！今年，香緹卡以世界最茂盛的亞馬遜雨林為靈感，以雨林的象徵、素有「飛行寶石」美稱的蜂鳥為主題，推出一系列「飛行寶石限定彩妝」，著眼於持續受到漫天大火、盜獵與濫伐砍伐威脅的亞馬遜雨林，攜手亞馬遜保護組織ACT(Amazon Conservation Team)，每售出一支飛行寶石限定花妍香頌唇膏，將以部分收益援助該團體，期許捍衛雨林生態系統、致力維持其生存環境與傳統文化、培育下一代森林管理員以永續守護雨林。

「飛行寶石下午茶饗宴」四款甜點都超好拍，也非常好吃。（圖／邱映慈攝影）

隱藏版紅心石榴口味甜點不是天天都有，想要吃到還要碰運氣。（圖／邱映慈攝影）

關心地球不遺餘力的香緹卡，自2006年起每年都會針對瀕臨絕種的物種推出慈善系列彩妝，宣揚保護環境的理念，也透過實際所得捐款，號召眾人共襄盛舉。穿石CHANTEZ Pâtisserie今年亦這股純淨美力的保育行列，嚴選台灣在地友善小農食材，由西點主廚李盈萱發揮創意巧思：「收到香緹卡『飛行寶石限定彩妝』的聯名甜點設計邀請後，進而深入瞭解蜂鳥之於亞馬遜雨林的代表與重要性，感到十分驚喜。」

飛行寶石下午茶饗宴搭配的氣泡飲。（圖／邱映慈攝影）

系列甜點發想的觸發主要針對蜂鳥的生長曲線和飛行姿態做描繪，以多樣台灣在地選茶和水果風味為主調，希望設計出具動態感、故事感的甜點，並搭配彩妝的四個主題色擴大想像範圍，表現蜂鳥的生動與靈性，演繹出一系列帶有溫暖故事的精巧傑作，包括「初生」、「茁苗」、「芬芬」、「浮」、「鳴」等，蘊藏令人怦然心動的各種滋味變化，由內而外細細勾勒出令人無法抗拒的風雅韻味。

飛行寶石限定彩妝中，唇膏的色澤和妝效都非常美。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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✔️獎品內容 ｜ 香緹卡小禮物*1

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/1

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