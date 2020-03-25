新冠肺炎期間避免接觸傳染，百貨除了行動支付「零接觸」，符合消費者「無現金好安心」的需求，新光三越近月來啟用「熟客系統」，讓櫃哥、櫃姊針對主顧客製購物清單，線上即時推薦商品，可選到店取貨、宅配或移動式結帳，成交金額是一般平均客單價的2倍。

新光三越初夏購物節4月1日ORIGINS品牌日，驚喜靈芝大補帖4選1（右）特價2900元，2.8折至5.2折；美麗台線上購物節，LANCOME超緊顏白金青春煥亮雪露（左），原價5800元、特價2900元，全台限量買1送1。（粘耿豪攝）

疫情期間上班族減少離開辦公室、消費者出門購物頻率也降低，新光三越觀察到本月起與Uber Eats和foodpanda合作美食外送成效不錯，單日全台有3000至5000訂單，平均單價是2平台平均單價的1.5至2倍；精選優惠宅配專區因疫情民生用品反應最好。

新光三越熟客系統，可選到店取貨。（粘耿豪攝）

新光三越熟客系統，可選到店取貨。（粘耿豪攝）

新光三越初夏購物節獨家，BOBBI BROWN法式甜點12色眼彩盤，2500元。（新光三越提供）

新光三越貴賓卡和APP會員總數220萬，近期增加幅度雖趨緩，但會員持skm pay支付和綁定率都提升。近期櫃哥和櫃姊根據主顧需要，透過「熟客系統」即時推薦商品連結、獨立開賣場，會員中心協理彭緒箴舉例，台北南西店2、3周賣掉10多台LG新品Styler智慧電子衣櫥；日系女裝M’S GRACY每月業績可達10多萬元；還有各分店櫃姊、樓管、小編當網紅，有分店3天賣35台吸塵器，可說是「萬Way」想盡各種方法刺激銷售。

新光三越初夏購物節4月2日ESTEE LAUDER品牌日，微分子肌底原生露-Lady AIKO聯名款（首賣限量）特價3850元，特潤透亮獨家組特價3900元，7.4折。（新光三越提供）

全台15店、20館4月1日至22日「初夏購物節」為母親節暖身，與APP精選優惠、beauty STAGE美麗台電商平台，首度大規模串連線上線下，集合美妝、服飾、運動休閒、家用家電等逾2000個品牌，攜手12家指定銀行與APP同步享美妝滿3000送300，150萬組美妝2.8折起，總組數和和最低折扣都破紀錄。

新光三越初夏購物節4月4日LANCOME品牌日，超未來肌因賦活露30ml+小黑瓶7ml x 4+1ml x 2，特價3,500元，5折。（新光三越提供）

且加入周年慶才有的「超級品牌日」，包含美妝、運動潮流、流行服飾共25個品牌、22天每天有獨家限日活動和優惠。販促部協理陳妍妙說「初夏購物節」持續串聯線上線下，利用「人人是網紅」的趨勢，各分店的數位小編趁「超級品牌日」當網紅，品牌也會找網紅強化行銷；期間全台還有「假日美食大請客」活動，線上扣點可換美食抵用金到店內使用。

新光三越初夏購物節，資生堂國際櫃UTM肌活美力組，價值6838元、特價3600元，52折。（新光三越提供）

此外，beauty STAGE美麗台明（26日）起至4月15日有線上購物節，逾200項美妝商品4折起，滿3000元現折300元。4月2日起在新光三越台中中港店、台南新天地和台北信義新天地設有「愛美麗．台小巴行動車」，8個美妝品牌可現場試用、線上購物享優惠。

美麗台線上購物節獨賣，ESTEE LAUDER超級精華大容量回饋組（全台限量），原價1萬1700元、特價9400元，8折。（新光三越提供）

beauty STAGE美麗台上月20日在既有的美妝保養外，增加3C家電、運動休閒、超市保健、兒童婦嬰4館，這次再趁線上購物節，又增加好好集、國際精品、女仕、男仕、質感生活，共10個品類館，匯集6000項商品。

在前次擴增品類後，訂單筆數增8倍、流量2.5倍，也可看到9成女性主顧，原有集中在20歲至44歲，增加較年長的5、60歲族群。目前3C家電和美妝保養業績不相上下，SWITCH昨只在臉書公告商品上架，有700多人搶貨，今還會上線夯品健身環；國際精品則是購買度高，像是Michael Kors單品一上架就被搶走。