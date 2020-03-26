台北101今（25日）召開董事會，揭示購物中心去年底與觀景台、辦公大樓聯手的「新年驚豔 101．Surprise101」跨年活動，帶動購物中心去年業績較前年成長3％，再創新高。全館逾30個高級鐘表品牌總業績占整體逾40％，母親節和周年慶等大檔期占比最高可過半；其中16個瑞士鐘表在整體市場占比18%，堪稱是全台最大。

每年周年慶都有年度珠寶腕表展，去年「World Masterpiece」以全新互動方式與體驗工坊型態呈現。（台北101提供）

觀景台去年擴展30%的服務場域，新增Skyline460漫步雲端體驗；國慶日首次推出國人享101元優惠，本地客到訪人數超過35萬人；6月30日前持101Pay購買台北101觀景台門票，原價600元、特價300元，且享買1送1。

台北101觀景台去年國慶日首次推出國人享101元優惠，排隊人潮從館內延伸到館外。（台北101提供）

台北101觀景台去年國慶日首次推出國人享101元優惠，排隊人潮從館內延伸到館外。（台北101提供）

至於，辦公大樓去年租戶續約率8成以上，上月因應125間公司、1萬3000名租戶需求，於35樓設置SKY PARK空中休憩空間，提供租戶員工餐飲、便利商店、電信等服務；近日B2也新設立全台商辦首創的「理貨中心」，集中收發快遞，在防疫期間可減少外部感染源。

台北101 35樓設置SKY PARK空中休憩空間，提供租戶員工餐飲、便利商店、電信等服務。（台北101提供）