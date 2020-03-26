被網友封為「10頭身美女」的25歲日本女星香川沙耶，擁有日菲混血精緻五官，與170cm高挑身材，讓她在選美比賽中大放異彩成功進入演藝圈。日前，她趁著空檔登上日本最新景點「SHIBUYA SKY」，並PO出深V美照讓人看得臉紅心跳。

穿著風格十分大膽前衛的她，從不隱藏好身材，近日又在IG上曬出辣照吸引網友注意，只見她穿著一件深V緊身上衣，頭往後仰露出飽滿北半球，項鍊陷入深溝都讓網友們暴動直呼「太性感了」。