亞洲人的眼型不像西方人一樣深邃，大部分的人也沒有明顯的雙眼皮，往往在眼皮上塗滿眼影但張眼卻看不到一點顏色。來看看植村秀彩妝師分享亞洲人的眼型該怎麼畫眼影，才能讓雙眼變得更深邃、更有神！

▍1.內雙單眼皮：強調下眼影 一秒變有神

專業彩妝師分享，亞洲常見的內雙與單眼皮，容易讓眼妝畫再多，張開眼都看不見。想要畫出大眼有神眼妝，只要加強下眼影，以一至兩色的簡單配色加強，深色靠近下眼瞼以下眼線畫法，就可以讓眼睛立即有自然放大的效果

▍2.眼形較狹長：珠光放中間 深邃超立體

亞洲人眼皮幅度較平面，容易在打造立體感時，過度使用深色眼影以致整個眼妝太濃卻不立體，顯得突兀。其實在上眼皮中央加上細緻珠光質地的亮色眼影，上眼皮兩側以較深色眼影暈染，就可以打造3D立體的眼型，不須過度疊擦就可以畫出深邃的眼妝。

眼型狹長的人可將亮色放在眼皮中央，深色放在上眼皮兩側，即可增加眼部立體感。（示意圖／shutterstock提供）
眼型狹長的人可將亮色放在眼皮中央，深色放在上眼皮兩側，即可增加眼部立體感。（示意圖／shutterstock提供）

▍3.眼周易暗沉：淺色先打底 粉系不怕髒

想要畫出粉色系眼妝，但擔心眼周的暗沉讓粉色不顯色變濁或化成泡泡眼，專業彩妝師分享只要先以相近色系的較淺色眼影先在眼周打底，就可以達到勻色效果。不只能讓眼皮這片畫布更均勻，讓粉色系更顯色，漸層與暈染更美更柔和。

春天許多人會想要畫粉色系眼妝又怕顯髒，彩妝師建議可用相近色系的淺色打底再畫上粉色眼妝就能讓漸層和暈染更柔和。（示意圖／shutterstock提供）
春天許多人會想要畫粉色系眼妝又怕顯髒，彩妝師建議可用相近色系的淺色打底再畫上粉色眼妝就能讓漸層和暈染更柔和。（示意圖／shutterstock提供）

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