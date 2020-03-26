亞洲人的眼型不像西方人一樣深邃，大部分的人也沒有明顯的雙眼皮，往往在眼皮上塗滿眼影但張眼卻看不到一點顏色。來看看植村秀彩妝師分享亞洲人的眼型該怎麼畫眼影，才能讓雙眼變得更深邃、更有神！

▍1.內雙單眼皮：強調下眼影 一秒變有神

專業彩妝師分享，亞洲常見的內雙與單眼皮，容易讓眼妝畫再多，張開眼都看不見。想要畫出大眼有神眼妝，只要加強下眼影，以一至兩色的簡單配色加強，深色靠近下眼瞼以下眼線畫法，就可以讓眼睛立即有自然放大的效果

▍2.眼形較狹長：珠光放中間 深邃超立體

亞洲人眼皮幅度較平面，容易在打造立體感時，過度使用深色眼影以致整個眼妝太濃卻不立體，顯得突兀。其實在上眼皮中央加上細緻珠光質地的亮色眼影，上眼皮兩側以較深色眼影暈染，就可以打造3D立體的眼型，不須過度疊擦就可以畫出深邃的眼妝。

眼型狹長的人可將亮色放在眼皮中央，深色放在上眼皮兩側，即可增加眼部立體感。（示意圖／shutterstock提供）

▍3.眼周易暗沉：淺色先打底 粉系不怕髒

想要畫出粉色系眼妝，但擔心眼周的暗沉讓粉色不顯色變濁或化成泡泡眼，專業彩妝師分享只要先以相近色系的較淺色眼影先在眼周打底，就可以達到勻色效果。不只能讓眼皮這片畫布更均勻，讓粉色系更顯色，漸層與暈染更美更柔和。