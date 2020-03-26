自2017年 Natacha Ramsay-Levi上任Chloé創意總監以來，不僅品牌風格逐漸轉換，就連經典包款也悄悄改變樣貌。繼去年發表全新Aby鎖頭包之後，今年Chloé另一標誌性包款Faye Bag也以全新姿態回歸時尚圈，除了春夏迷人新色「奶橘色」與「霧藍色」，另推出適合亞洲女性的小尺寸包款，還多了貼心的手把設計，讓持用方式更加多元並為包款增添活潑俏麗的復古風情。

Chloé Faye Bag造型簡約俐落，包身的圓形金屬環與鍊條扣飾是其吸睛亮點；麂皮或鱷魚壓紋搭配粒面小牛皮的設計讓包款單一色調卻不顯單調，而以手風琴扣板為靈感的多重隔層，則為使用者打造有條不紊的收納空間，能夠妥善分類錢包鑰匙、化妝品及口罩等隨身物品。Faye Bag外型與功能兼具，沒有繁複設計更顯經典雋永，一如Faye之原文「Faith」，具有值得信任的涵義，是都會女性的絕佳日常包款，亦為小資女的精品入門首選。

Chloé Faye Bag是「女神御用包」(左起)迪麗熱巴、楊冪、劉詩詩、高圓圓都青睞。(圖/品牌提供)

Chloé Faye Bag於2015年春夏時裝週首度發表後便受到眾女星青睞，高圓圓、劉詩詩、楊冪、迪麗熱巴、范冰冰、張鈞甯、侯佩岑、孫芸芸及Melody的加持讓它擁有「女神御用包」的美譽。今年，Faye Bag推出的全新小尺寸包款同樣吸引演藝圈幸福人妻與大勢女神接力曬包：楊謹華選用咖啡色Faye Bag變身知性文青，孟耿如以同個包款巧扮迷人小清新，柯佳嬿與吳卓源則不約而同小露性感展現Faye Bag的休閒風貌與街頭型格；Faye Bag收起霸氣的討喜模樣讓四位女星身形比例更顯纖細修長，不費吹灰之力便輕鬆演繹日常好感穿搭，就連坤達都忍不住在柯佳嬿的Instagram上留言誇讚自己照片拍得好，顯然相當滿意老婆造型！