形象專業又美麗的空服員絕對是自帶光環的夢幻職業之一，除了一致以高顏值吸睛吸粉，就連空姐的身上的制服也是相當受矚目的一個環節，尤其每一次的制服更換都是在訴說著不一樣的時代潮流，也能讓乘客們產生新鮮的視覺享受，以下快來看看華航的「空中時尚」吧！

在華航IG上公開的60周年影片中，特別介紹華航歷代的經典制服，從1962年台北至花蓮首航的第一代制服開始就令人超驚豔，第一代空服長驚喜現身分析，「以藍、白、紅三色互相搭配，配合飛機，機尾更是國旗，因此穿上制服的時候都會很驕傲。」更保有著傳統的旗袍樣式，完美融合現代時裝概念及剪裁，更能修飾身材線條，東方韻味十足。

為了迎合時代轉變，1967年開始邁向鳳仙裝、1971年的頭等艙迎賓旗袍、1973年是帶有小斗篷的夏季制服、1988年後的西式套裝後開始引入一點西服的款式，1995年則變為紅梅揚姿制服，目前的最新版則停留在2015年，火熱回歸到旗袍款式！由設計師張叔平延續華航傳統，並加入紅色元素，再次讓50年代的優雅時尚回流，超顯腰身又復古味十足，不知道哪款才是大家心中的最美制服呢？

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