由童星出身的南韓氣質女星朴信惠，日前在綜藝節目上公開剛出道時的辛酸以及小時候的家境，讓網友們十分心疼也大讚她果然是孝順又懂得感恩的女神。
因演出韓劇《天國的階梯》而踏入演藝圈的朴信惠，不僅長相甜美、演技自然而受到廣大粉絲喜愛，一連拍攝《原來是美男》、《繼承者》、《Doctors》以及《阿爾罕布拉宮的回憶》等膾炙人口的戲劇作品，成為一線女名星。
但看似光鮮亮麗的她，卻有一個悲慘的童年，日前她為宣傳電影《CALL》受邀參加節目《我認是的哥哥》，節目中她不僅自曝出道時曾因一場戲被連巴了30個巴掌，也道出家中的經濟情況。
她表示從小家中經濟狀況並不好，還慘遭小偷搜刮父母辛苦存放在家裡的80萬韓圓(約台幣1.9萬)，讓她立志要當警察保護家人，沒想到卻因為一個陰錯陽差而成為演員，父母為了幫助她的演藝事業，一家人由從光州搬至首爾僅靠著爸爸開計程車、賣保險等收入過活，這些過程都讓朴信惠銘記心中，成名後也立即回報父母，除了幫助父母開店做生意，也為家人置產買房，過上舒服的日子，網友們得知後紛紛大讚「她真的好孝順」，也為她的電影成功製造話題。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。