由童星出身的南韓氣質女星朴信惠，日前在綜藝節目上公開剛出道時的辛酸以及小時候的家境，讓網友們十分心疼也大讚她果然是孝順又懂得感恩的女神。

因演出韓劇《天國的階梯》而踏入演藝圈的朴信惠，不僅長相甜美、演技自然而受到廣大粉絲喜愛，一連拍攝《原來是美男》、《繼承者》、《Doctors》以及《阿爾罕布拉宮的回憶》等膾炙人口的戲劇作品，成為一線女名星。

但看似光鮮亮麗的她，卻有一個悲慘的童年，日前她為宣傳電影《CALL》受邀參加節目《我認是的哥哥》，節目中她不僅自曝出道時曾因一場戲被連巴了30個巴掌，也道出家中的經濟情況。

朴信惠公開悲慘身世！家境貧困還遭竊80萬（圖／YOUTUBE）

她表示從小家中經濟狀況並不好，還慘遭小偷搜刮父母辛苦存放在家裡的80萬韓圓(約台幣1.9萬)，讓她立志要當警察保護家人，沒想到卻因為一個陰錯陽差而成為演員，父母為了幫助她的演藝事業，一家人由從光州搬至首爾僅靠著爸爸開計程車、賣保險等收入過活，這些過程都讓朴信惠銘記心中，成名後也立即回報父母，除了幫助父母開店做生意，也為家人置產買房，過上舒服的日子，網友們得知後紛紛大讚「她真的好孝順」，也為她的電影成功製造話題。