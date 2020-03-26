近日因為疫情影響，即便是參加聚會也會帶著口罩，想摘下口罩合照記錄聚會的美好片刻，卻來不及補妝就入鏡，掉漆的妝容顯得非常憔悴；長時間戴口罩也容易造成肌膚悶熱容易長粉刺或痘痘，如何確保照片裡的自己就算不修圖也美麗無可挑剔？快來看看該怎麼做吧！

「露華濃超持色輕透粉底液」可以讓你拜訪客戶、朋友聚會、平日用餐，即使隨時拿下口罩，妝感也能持久無瑕不脫妝。同時，「露華濃超持色輕透粉底液」在抗油、抗汗功能上的優越表現，連激烈運動都不怕掉妝，讓妝容常保無懈可擊，不會因為糊妝、掉妝而顯得狼狽不堪，在健身房裡爆汗一波之後，依然一臉清新無瑕，好整以暇地拍下認真健身後神清氣爽的分享照。它也可以讓妳即便頂著大太陽在草地上野餐，置身高溫濕熱的環境，仍可一臉仙氣地展現野餐時的優雅愜意。不管當下的環境如何濕熱難耐，不管身處何時何地，「露華濃超持色輕透粉底液」全方位捍衛你的底妝，都能隨時完美面對鏡頭。

露華濃超持色輕透粉底液NT550元。（圖／邱映慈攝影）

為什麼這款粉底液能夠如此長時間維持無瑕妝容，呈現透亮美肌？主要關鍵在於採用了「24小時持妝保鮮科技 + 豐富植物萃取」，包含甜沒藥、蠶絲粉、A醇、歐錦葵花萃取、白花百合鱗莖萃取、乳酸桿菌與虎頭蘭花萃取。此外，亦含有低濃度水楊酸，能調整皮脂分泌，發揮溫和的控油效力，讓皮膚長時間維持清潤，不泛油光，各種生活狀態都從容完美。

左手背使用露華濃超持色輕透粉底液，可看出血管和小瑕疵都被完美遮蓋，粉底也十分服貼沒有粉感。（圖／邱映慈攝影）

長期穩坐美國銷售第一開架品牌持久型粉底液的 「REVLON露華濃超持色輕透粉底液」，在AC 尼爾森（Nielsen）調查中被認定為是「全美開架品牌最持色粉底液」，在美國平均每7秒賣出一瓶！同時，自2013年推出以來屢獲日本知名美妝大賞等指標性獎項肯定，2018年獲得國內FG美妝大賞人氣口碑獎加持，魅力橫掃東西方。這款堪稱是當前全球擁有最多愛用者的地表最強開架持久底妝，展現薄透微霧妝效，具有中度遮瑕力，持妝長達24小時，持久不掉妝的威猛續航力，讓人驚豔！3月中起超持色輕透粉底液(混合肌/油性肌)全新質感包裝將於各大藥妝通路上市！

▍活動

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✔️獎品內容 ｜ 露華濃超持色輕透粉底液*1，不挑色隨機寄出

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/9

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。※