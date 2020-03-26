早春到來，讓人迫不及待的開始物色春夏彩妝！ORBIS也即將於4/1推出全新春夏彩妝系列，包含好睛采雙色眼影、好心情濾鏡輕唇膏，隨意疊擦就能展現自我命定風格！

ORBIS好睛采雙色眼影以「Beyond yourself」為概念，維持既有的簡約設計發表春夏四款實搭新色，以柔和發色帶有質感光澤設計，任何光線下都能映襯出眼部的立體光感，多種疊擦方式更是其特徵，除了深淺2色的組合之外，單色暈染也能創造出高質感妝容，粉質細緻能輕鬆一抹彷彿就能融入雙眼肌膚的輕盈質感，用手指就能層疊出輕盈透亮的漸層妝感，同時添加滋潤保濕成分呵護眼部肌膚，安心創造更多自我風格！

好晴採雙色眼影「#橙香瑪奇朵」手部試色。（圖／邱映慈攝影）

ORBIS好心情濾鏡輕唇膏（柔霧）維持原有透亮發色的優點及宛如戚風蛋糕般的柔軟舒適觸感於雙唇上展現絕妙細緻的親膚質地，春夏系列則是以帶有柔霧效果的半透明霧面妝感，柔焦唇紋及光澤透亮展現雙唇立體感，富含滋潤成分的乳霜狀生唇膏，即使多層疊擦卻不顯唇紋同時散發微微光透感，單擦一層也依舊顯色襯托肌膚紅潤透明感，搭配春夏流行的光透裸妝，展現印想感十足的自我魅力！

好心情濾鏡輕唇膏（柔霧）「#胡蘿蔔慕斯」手部試色。（圖／邱映慈攝影）

▍活動

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✔️獎品內容 ｜ ORBIS好睛采雙色眼影*1，不挑色隨機寄出

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/9

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