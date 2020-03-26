新冠肺炎（COVID-19）成為全球流行疾病，各國都相繼鎖國來控制疫情，尤其是義大利更成為歐洲最嚴重疫區，也因些讓各精品紛紛投入捐錢、捐物資給醫療機構，來守護第一線的醫療人員。

在新冠疫情還看不到盡頭下，寶格麗持續支持科學與醫學界對抗新型冠狀病毒 (Covid-19)，除了一個月前捐贈給率先分離出病毒株的羅馬Spallanzani醫院最新的3D高清晰顯微鏡，以利研發疫苗之外，今(26)日另宣布另外一項慷慨貢獻，希望對義大利對於預防、打擊和根除新型冠狀病毒(Covid-19) 盡一份心力。

寶格麗抗菌洗手凝膠，來兩個月內達到生產數量20萬瓶。(圖/品牌提供)

決定與其長久合作的香水製造夥伴ICR（Industrie Cosmetiche Riunite, Lodi）一起生產數十萬個抗菌洗手凝膠，將這些產品透過義大利民防部門優先提供給所有的醫療機構。目標在前兩個月內達到單日6000瓶的產量，並且在未來兩個月內達到生產數量20萬瓶。

抗菌洗手凝膠為75毫升的可回收瓶，未來將透過義大利政府分發，以幫助在前線對抗病毒的關鍵醫療機構及相關基礎建設單位。