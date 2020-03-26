新冠肺炎（COVID-19）成為全球流行疾病，各國都相繼鎖國來控制疫情，尤其是義大利更成為歐洲最嚴重疫區，也因些讓各精品紛紛投入捐錢、捐物資給醫療機構，來守護第一線的醫療人員。
在新冠疫情還看不到盡頭下，寶格麗持續支持科學與醫學界對抗新型冠狀病毒 (Covid-19)，除了一個月前捐贈給率先分離出病毒株的羅馬Spallanzani醫院最新的3D高清晰顯微鏡，以利研發疫苗之外，今(26)日另宣布另外一項慷慨貢獻，希望對義大利對於預防、打擊和根除新型冠狀病毒(Covid-19) 盡一份心力。
決定與其長久合作的香水製造夥伴ICR（Industrie Cosmetiche Riunite, Lodi）一起生產數十萬個抗菌洗手凝膠，將這些產品透過義大利民防部門優先提供給所有的醫療機構。目標在前兩個月內達到單日6000瓶的產量，並且在未來兩個月內達到生產數量20萬瓶。
抗菌洗手凝膠為75毫升的可回收瓶，未來將透過義大利政府分發，以幫助在前線對抗病毒的關鍵醫療機構及相關基礎建設單位。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。