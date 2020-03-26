本土劇女星曾莞婷除了演藝工作，投資副業也很有一套，不但自創保養品牌「萃莞媄」，又成立服裝品牌「I•REAL」，最近她拍攝商品形象照，未經修圖的好身材一覽無遺。

曾莞婷近年來把事業主力放在副業，25日在社群網站分享拍攝服裝新品的側拍照，只見她用草帽遮住大半臉龐，身上穿的白色透視短版上衣突顯纖細的ㄦ字腰和平坦腹部，她笑說：「零修圖，都被你們看光光了啦！」

曾莞婷毫無贅肉的好身材，引起網友一片讚嘆，「哇～這個腰」、「執行長的好身材就是完美」、「整個上班的情緒都亂了」、「姐是不是有馬甲線」連女星鮪魚都羨慕直呼：「太瘦了吧！」

曾莞婷今年38歲，卻還是擁有少女般曼妙的體態，她曾透露自己都少量多餐，澱粉只會吃每餐的20%，會多補充優良蛋白質，另外少吃冷食，像是減肥人熱愛的生菜沙拉，因為她認為冷食會降低新陳代謝的速度，比較容易累積脂肪。

在 Instagram 查看這則貼文 曾莞婷✨🌟🌈（@vicky_7155）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 11 日 上午 7:50 張貼