新型冠狀病毒肆虐全球，股市、經濟大受衝擊，台灣房市是否會引發「拋售變現」潮，引起相當多的討論。台中房仲業者觀察指出，近期確實有少數零星個案，賣方是因為資金周轉需要而將資產求售，但未出現明顯拋售情形，倒是買方不妨可以利用這個時機點多看房議價，或許會有意想不到的收穫。

近2年政府積極向台商招手，「台商回流」再度成為話題焦點，然而，除了現身在買方市場的台商替房市注入活水，新冠肺炎蔓延以來，賣方市場也陸續傳出有台商背景的屋主，因企業經營受到疫情拖累，導致資金周轉出問題，為了償還商業債務而透過賣房變現調度資金的案例。

房仲業者指出，近期市場上就有一筆位於豐原福興段的建地求售，地主長年在中國經商，但最近受到疫情影響，廠房被迫停工，因資金周轉出現問題而欲賣房變現；不過，目前該名地主開價每坪10萬元，行情與實價登錄網站相當，並無明顯降價求售的情形。

至於另一位於大雅的個案則較具資金急迫性。房仲指出，該名台商在中國主要以代工業為主，同樣也是受到疫情影響工廠停擺，導致資金出現斷鍊危機，因此拋售大雅的透天厝，而該個案原本開價1380萬元，兩週後就主動降價200萬元，顯然有填補資金缺口的需求。

不過，根據實價登錄網站，該大雅透天厝的所在地是民生路三段，近3年透天厝物件的總價區間約在1000萬至1200萬之間，修正後的開價仍落在合理成交價內，市場專家認為，倘若該名台商資金缺口過大，求售急迫性高，可能還有5%左右的讓利空間。

中信房屋中彰投駐區經理楊乾意分析，近期受到新冠肺炎影響，出現零星企業主求售房地產以填補資金缺口，但台中成屋市場剛性需求旺盛，短期內仍看不到價格大幅下滑，倒是民眾若有自住需求，不妨利用此時危機入市，在看屋前先了解實價登錄行情，並與房仲密切聯絡，反而能獲得更有彈性的價格空間。