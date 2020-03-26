鄉林建設(5531)集團轉投資大陸青島涵碧樓的41棟海景獨棟別墅，根據陸媒報導，因涉及破壞生態岸線，遭中國政府強拆，鄉林集團今 (26) 日表示，被拆別墅並不在青島涵碧樓酒店範圍內，是已售出的別墅住宅，銷售金額皆已入帳，鄉林並沒有任何損失。

根據引用陸媒報導內容，青島西海岸新區涵碧樓酒店規劃建設45棟建築，於2010年啟動建設，在建設過程中實施海岸線施工、回填，對礁岩造成一定程度破壞。根據有關單位研判，需對涉及破壞生態岸線的41棟建築進行整治。

報導指出，中方有關單位於3月25日啟動依法整治，以恢復海岸帶的自然生態功能和生態岸線的公共屬性，同時保護酒店的正常營運。

鄉林建設聲明，青島涵碧樓項目包括酒店、別墅，均取得合法許可與審批。拆別墅的原因是因為大陸在全國海岸線進行整治，青島市政府為恢復海岸帶礁岩的自然生態功能與公共屬性而進行的啟動整治，而拆除部分別墅，政府也以最大程度保障了購買別墅當事人的合法權益，也會保障涵碧樓酒店的正常營運。

鄉林集團轉投資青島涵碧樓酒店於 2010 年開工，2013 年 6 月，酒店用海項目獲得山東省正式批復，並於 2014 年底開業。青島涵碧樓酒店分為七星級酒店和海上莊園兩個部分，位於青島市黃島區九龍山路，坐落於鳳凰山麓的半島，伸入海洋腹地，三面環海一面靠山。

青島涵碧樓占地面積 14.15 萬平方公尺，總投資近 5 億美元，除酒店客房之外，包括海景獨棟別墅 41 棟及海景複層別墅 30 棟。

根據鄉林歷史重訊指出，去年9月，鄉林出售成交青島涵碧莊園別墅20戶，為大陸企業買家一次購得，總成交金額約新台幣25.31億元，已於同月底前認列入帳，挹注Q3營收。