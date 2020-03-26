因應歐洲的新冠肺炎疫情擴大中，英國科技大廠Dyson昨就表示，現正運用品牌獨有的數位馬達及空氣淨化技術，為英國政府製造一款針對新冠肺炎患者的全新呼吸器「The CoVent」，創辦人James Dyson表示10天前收到英國首相Boris Johnson致電及提出的要求後，工程師團隊就已著手進行設計，現正等待設計獲得監管部門批准後即可開始生產。

Dyson現正運用品牌獨有的數位馬達及空氣淨化技術，為英國政府製造一款針對新冠肺炎患者的全新呼吸器「The CoVent」。（Dyson）

James Dyson也提到這款新型呼吸機是與劍橋的科學工程公司TTP合作開發的，必須為安全、有效、高效地節省氧氣及可攜帶移動，而且更需要為可安裝在床上、易於使用及不需要固定的空氣供應，同時可適合醫院和患者運輸期間的設計，因此電池供電的設計也需用於不同的環境。

而在向員工發送的Email中，內容也有提到除了為英國政府生產以外，更承諾向國際救援活動捐款5000台全新呼吸器，不過呼吸機是受管制的產品，因此Dyson和TTP將與藥品和醫療保健管制產品局，與政府攜手合作，以確保產品和製造過程得到批准，而同時也已從英國政府那裡收到了1萬台的訂單，同時也在尋找國際性的應用方式。