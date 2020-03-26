「蛇姬」林采緹和胡睿兒協議離婚後，將重心放在工作賺奶粉錢，近日參加節目錄影時，換上人魚尾巴，化身最正的美人魚！

林采緹最近出《飢餓遊戲》外景，26日在社群網站貼出工作側拍照，「昨天六點起床，睡三小時，明天要五點起床，大概也是睡三小時，這禮拜都外景～～～」雖然睡眠嚴重不足，林采緹仍沒露出疲態，化上精緻妝容、綁著浪漫公主頭，藍色外套裡穿著白色緊身短版衣，飽滿胸型全都露，特別的是，她的下半身穿上藍色的人魚尾巴，瞬間變成岸上「嬌」點，她也笑說：「你們的人魚上岸了！」引起網友接力回應：「我要釣美人魚」、「這美人魚要帶回去好好飼養」、「我的專長是捕魚」。

胡睿兒自從鬧出夜店撿屍風波後，雖然林采緹沒有馬上跟他離婚，但經過幾個月的沉澱，最後仍走上離婚之途，走過婚變低潮，她表示現在真的要重新開始了，對待感情則採取保守策略，以前只要有一點的喜歡就會奮不顧身投入愛情的懷抱，「現在真正覺得一個人很好，心境上不會看這麼重。」在她身邊也不乏追求者，「一切順其自然，走到交朋友階段就會停止，不願太快步入下一段感情，免得又深陷其中。」