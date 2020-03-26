ROXY推醫護人員9折優惠 聯名時尚超模HAILEY BIEBER 21:522020/03/26 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 ROXY推醫護人員9折優惠，推出全新ROXY SISTER閨蜜系列。（ROXY提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲衝浪、泳裝品牌ROXY，慰勞醫護人員抗疫辛勞，推出即起憑醫事人員身分證明至正櫃消費，即享VIP優惠，正價商品9折、折扣商品再95折。 ROXY SISTER閨蜜系列，本季攜手衝浪女神Kelia Moniz，和時尚超模Hailey Bieber，打造全新街頭LOOK，以白色、萊姆綠和丹寧為全系列的主設計元素，將中性街頭穿搭，與性感泳裝融合，訴求無論衝浪還是海邊，都能輕鬆駕馭不同場合，兼具潮流與性感。 #衝浪 #人員 #醫護人員 #系列 #街頭 也許您會感興趣 推薦閱讀 挺醫護送餐點傳關懷 醫護人員：胃暖心更暖 15:442020/03/23 生活 跟進北市 新北街頭藝人明年採「登記制」 19:292020/03/23 生活 法國鐵路公司讓醫護人員免費乘搭列車 20:432020/03/23 國際 感謝醫護人員防疫辛勞 南市餐飲業者送暖 17:072020/03/24 生活 感謝您！醫護人員4月底前免費搭嘉義縣公車 18:312020/03/24 生活 馬文君響應「料理職人」燉「黑蒜頭雞湯」 送醫護人員享用 20:082020/03/24 生活 幫新樓醫護打氣 麻豆迷客夏送200杯飲料 17:062020/03/25 生活 暖心！愛康生技贈新竹各大醫院千片衛生棉 14:002020/03/26 財經 菲律賓9名醫生死於新冠肺炎 16:492020/03/26 國際 李德維再爆：馬偕擬究責揭露雨衣當隔離衣醫護人員 17:462020/03/26 政治 時尚熱門新聞 「千年一遇空姐」打開外套沒穿衣！羞吐：星期一的日常 - 星光 - 時尚 178cm超正老闆娘外套裡沒穿衣！黑bra爆出渾圓雙球 - 星光 - 時尚 想發財必讀！2020年十二星座的財運貴人 - 運勢 - 時尚 「人間香奈兒」上下全露！深V中空短裙辣秀屁股蛋 - 星光 - 時尚 子瑜出寫真「深U短裙前傾露黑影」男友視角嫵媚撩髮網暴動 - 時尚 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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