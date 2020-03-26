澳洲衝浪、泳裝品牌ROXY，慰勞醫護人員抗疫辛勞，推出即起憑醫事人員身分證明至正櫃消費，即享VIP優惠，正價商品9折、折扣商品再95折。

ROXY SISTER閨蜜系列，本季攜手衝浪女神Kelia Moniz，和時尚超模Hailey Bieber，打造全新街頭LOOK，以白色、萊姆綠和丹寧為全系列的主設計元素，將中性街頭穿搭，與性感泳裝融合，訴求無論衝浪還是海邊，都能輕鬆駕馭不同場合，兼具潮流與性感。