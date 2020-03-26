理膚寶水全面修復護手霜 50ml。（理膚寶水提供）

理膚寶水高效淨膚潔手凝露75ml。（理膚寶水提供）

貝恩絲柔水嫩護手霜50ml，160元。（貝恩提供）

精品集團LVMH率先投入防疫，嬌蘭、紀梵希、迪奧香水工廠進行製作乾洗手，捐給法國醫療單位作為市場表率，頂級美妝克蘭詩接棒加入投入防疫， 繼LVMH集團後，萊雅集團宣佈投入新型冠狀病毒防疫陣線，在防疫期間，各大美妝也難得一見的團結投入防疫。

萊雅集團找來旗下品牌「理膚寶水」投入防疫計畫，率先捐贈「理膚寶水多容安舒敏溫和潔膚乳」及「理膚寶水全面修復護手霜」給醫療院所及藥局，也緊急針對防疫推出新品「理膚寶水高效淨膚潔手凝露」，生產市場販售版75ml，另有大瓶裝200ml捐贈版，除了提供法國醫療人員使用，也提供給台灣防疫單位。

不讓國際品牌專美於前，貝恩企業捐贈千支「貝恩絲柔水嫩護手霜」至台灣各大醫療單位，包括台北榮民總醫院、三軍總醫院、台灣聽力語言學會、中山醫學大學附設醫院、中國醫藥大學附設醫院、衛生服利部臺南醫院、高雄榮民總醫院，未來除了捐贈醫療單位，也將擴及醫療院所清潔工等，為防疫獻愛。