以下四個星座在近期可能會遭遇到感情危機，一定要提高警覺，和伴侶產生摩擦時要好好溝通才不致於傷了感情。

▍1.金牛座（4.20-5.20）

金牛在三月的整體運勢並不是很好，尤其是財運和情感方面，可能會出現一些負面情緒，以至於影響小牛在後半個月的整體運勢！好在，這個月的衝擊對單身的金牛沒有太大的影響，只針對那些已婚或有伴的金牛。因此單身的小牛們還是可以繼續追求自己的幸福，畢竟在這個月裡你們將迎來不少桃花，會有不少曖昧的對像出現，但你還是要仔細進行分辨，別被好運沖昏了頭腦，掉進了壞桃花的陷阱！

而有伴侶的金牛在這個月裡可能會和愛人產生一些衝突，比如受到生活上某些事的影響，金牛對愛人缺點的容忍度變得越來越低，所以當脾氣上來的時候，會經常和戀人發生爭吵！那時你開始計較自己的付出，尤其是金錢方面，會變得更加在意，然後影響了雙方的感情。不過，金牛愛情運勢整體還是偏平穩的，所以這些爭論對你們來說只是一些小小的波折，等到平復之後，生活將繼續發展！因此愛情長跑的大家可以考慮在3月底時結束兩人的戀愛期，一起走進婚姻生活吧！

▍2.雙子座（5.21-6.21）

雙子在這個月的心態將會發生很大的變化，以至於沒能即時做更好的調整，因為心情影響了情緒，然後影響了生活！所以雙子的感情運勢在本月還是非常低迷，單身的雙子可能會出現不利狀況，雖然會遇到令自己心動的人，卻因為沒有勇氣告白，錯過了好機會。

而有伴的雙子則因為太過任性而遭受愛人的冷暴力，所以建議雙子稍微改變一下自己的性格，多一點溫柔、多一點耐心，讓對方多感到一點溫暖。再就是，在本月裡，你會因為某些事情而對戀人失去了安全感，整個人處於焦躁，慌亂的狀態，對兩人的關係變得非常迷茫，甚至有想要離開的衝動。

▍3.天蠍座（10.24-11.22）

三月對還處於單身的天蠍來說可謂是一個桃花連連，機遇特別多的好日子。畢竟在這個月裡，天蠍的身邊將出現不少志同道合的小伙伴，所以在三月裡，天蠍的感情將迎來極大的轉折，可能是與曖昧對象進行公開，也可能是與暗戀對象互表心意，還可能是等待已久的關係終於有了實際的結果等等。不過，這種機遇有時候也是挑戰，所以天蠍可能在這個月裡可能會出現一些爛桃花，期待了一個錯誤的人，以至於讓自己的幻想破滅，有種被欺騙的感覺！所以如果自己無法識人，建議你找一些靠譜的朋友來幫忙，不然眼睛沒有擦亮，可能會被壞人盯上！

而有伴侶的天蠍則比單身的不順多了，在上半個月裡，你和愛人的情感都非常穩定，所以感情得到很大的升溫。但下半個月時，你和愛人可能會因為性格方面發生爭吵，那時兩人的忍耐度已經達到了一個臨界點，整個人的心態已經發生了很大的變化。所以在後面的日子，天蠍最好控制下自己的情緒，不要動不動就冷臉發脾氣，或者想要強行去控制對方，最好坦誠以待，給予對方更大的空間，不然戀情很容易出現裂痕！

▍4.摩羯座（12.22-1.19）

單身的摩羯在這個月不適合主動出擊，大多時候都要處於觀望狀態，雖然這種方式可能會使你的機遇流失，但能更好看清自己追求對象的本質！畢竟三月並不是摩羯情感運勢爆發的大好時機，所以穩中求勝才是你們的首選，如果將這種情感寄託在自己心儀的工作上面，說不定會有不一樣的成就！

而有伴的摩羯則要小心了，因為性格太過內斂，少有浪漫細胞，所以這個月裡你可能會被戀人嫌棄，要小心被出軌！如果雙方真的有很多感情問題，不妨找個時間好好交流，摩羯座別把所有情緒都藏在心裡，那樣不利於雙方溝通，也是不正確的做法。因此摩羯在這個月裡少點抱怨，多注意你和愛人關係的變化。尤其是異地戀的情侶，在這個月都會受到一些小小的考驗，如果穩定通過，說不定感情會迎來很大的升溫！

【本文轉載自微信官方帳號十二星座V（ID：xingzuo-8），經十二星座V授權轉載】