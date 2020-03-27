近期新冠肺炎疫情蔓延全球，出入公共場所均要佩戴口罩減低病毒傳播的機會，街上的民眾都紛紛戴上口罩，對一些愛美而想「整修門面」的民眾來說，現在正好是個絕佳掩護的好時機。皮膚科陳姿秀醫師表示，近期就有不少民眾前來治療斑點、痘疤、換膚療程或及進行微整，這些療程在治療後通常都需戴上口罩，以防日曬或傷口感染。現在疫情風暴下，滿街都是戴口罩的人，正適合整形美容。

從深層的青春痘疤到黑斑，到比較淺層的小細紋、毛孔粗大，常要施以雷射治療。皮膚科陳姿秀醫師表示由於雷射治療後皮膚會泛紅甚至結痂，若是治療難以治療的肝斑、觀骨母斑、老人斑及深層的痘疤凹洞，傷口則大約要7至10天才會修復，出門必須要戴上口罩防止日曬及傷口感染。如今戴口罩出門不再引人側目，多少給這些愛美民眾一些誘因，趁這個時候來門診諮詢並且接受治療。

從事服務業的張小姐有酒糟肌，皮膚容易泛紅脫皮、經常合併紅疹、毛孔粗大、青春痘和明顯的血管擴張，因為工作需要接待人而遲遲無法接受深層的染料雷射治療，姿秀醫師說明因染料雷射治療後皮膚會有些微紅、腫脹、深紫色，這是正常的現象，於5至10天後結痂才會脫落。近期受疫情影響，現在人人佩戴口罩，就能放心接受治療。

最後陳姿秀醫師表示長期佩戴口罩容易引起皮膚問題，以及引起出油、出粉刺、黑頭和暗瘡等皮膚問題，建議大家需要比平日更注意皮膚日常護理，注意控油、減少化妝及慎選護膚品，避免引發戴口罩後遺症。