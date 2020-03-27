南韓女團BLACKPINK成員ROSÉ，以精緻的五官、高挑又纖細的身材受到粉絲們的愛戴，加人超強的個人魅力，讓她人氣爆棚。近日，網路上釋出她受雜誌邀請拍攝的封面封面，又帥又性感的模樣引發網友們討論。
以美腿聞名的她，在公開的照片中穿上超激短褲及短裙，露出逆天長腿，以M字腿之姿坐在窗邊以及沙發上擺出各種姿勢，雖是黑白照片但依然可以看出屁股蛋若隱若現十分性感，冷豔的表情更是電得網友臉紅心跳。
紛紛留言大讚「這氛圍太適合她了」、「A級海報」、「就1個字，絕」。
南韓女團BLACKPINK成員ROSÉ，以精緻的五官、高挑又纖細的身材受到粉絲們的愛戴，加人超強的個人魅力，讓她人氣爆棚。近日，網路上釋出她受雜誌邀請拍攝的封面封面，又帥又性感的模樣引發網友們討論。
以美腿聞名的她，在公開的照片中穿上超激短褲及短裙，露出逆天長腿，以M字腿之姿坐在窗邊以及沙發上擺出各種姿勢，雖是黑白照片但依然可以看出屁股蛋若隱若現十分性感，冷豔的表情更是電得網友臉紅心跳。
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