南韓女團BLACKPINK成員ROSÉ，以精緻的五官、高挑又纖細的身材受到粉絲們的愛戴，加人超強的個人魅力，讓她人氣爆棚。近日，網路上釋出她受雜誌邀請拍攝的封面封面，又帥又性感的模樣引發網友們討論。

以美腿聞名的她，在公開的照片中穿上超激短褲及短裙，露出逆天長腿，以M字腿之姿坐在窗邊以及沙發上擺出各種姿勢，雖是黑白照片但依然可以看出屁股蛋若隱若現十分性感，冷豔的表情更是電得網友臉紅心跳。

在 Instagram 查看這則貼文 ROSÉ（@roses_are_rosie）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 18 日 下午 5:18 張貼

紛紛留言大讚「這氛圍太適合她了」、「A級海報」、「就1個字，絕」。