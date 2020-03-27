打開IG不少網紅靠著甜美的外表及迷人的曲線吸引網友的喜愛，而韓國這位正妹瑜珈老師申智秀，正是聚集這些特點在網路上吸引上萬人追蹤。近日，她又更新近況，曬出居家性感服飾讓人看得臉紅心跳。

申智秀不僅擁有女團般的零死角臉蛋，還有凹凸有致的身材，本身除了是名專業的瑜珈老師外，更是ㄧ名模特兒，在IG上PO出ㄧ張張辣照，讓不少女性相當羨慕她的好身材。

日前，她再度更新近況，分享她在家中所穿的居家服飾，只見她穿著蕾絲睡衣對著鏡子前傾自拍，露出黑影深溝十分性感，也讓網友大噴鼻血。

美女瑜珈老師申智秀穿低胸蕾絲睡衣！前傾自拍「鏡中倒出深溝」網羞爆（圖／IG@sooo_pilates）
美女瑜珈老師申智秀穿低胸蕾絲睡衣！前傾自拍「鏡中倒出深溝」網羞爆（圖／[email protected]_pilates）
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