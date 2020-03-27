打開IG不少網紅靠著甜美的外表及迷人的曲線吸引網友的喜愛，而韓國這位正妹瑜珈老師申智秀，正是聚集這些特點在網路上吸引上萬人追蹤。近日，她又更新近況，曬出居家性感服飾讓人看得臉紅心跳。

申智秀不僅擁有女團般的零死角臉蛋，還有凹凸有致的身材，本身除了是名專業的瑜珈老師外，更是ㄧ名模特兒，在IG上PO出ㄧ張張辣照，讓不少女性相當羨慕她的好身材。

在 Instagram 查看這則貼文 ✨필라테스강사 Jisoo Shin（@sooo_pilates）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 3 日 上午 4:05 張貼

日前，她再度更新近況，分享她在家中所穿的居家服飾，只見她穿著蕾絲睡衣對著鏡子前傾自拍，露出黑影深溝十分性感，也讓網友大噴鼻血。