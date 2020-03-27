今年受到新冠病毒疫情衝擊，新建案的看屋量跟去年同期比起來下降約一至二成，部分看房客的態度轉趨保守觀望。但也由於疫情蔓延全世界，造成世界各地台商回流，而台灣在這波疫情控制上更展現世界第一防疫能力，給予投資客一劑強心針，加上首購族買房剛性需求穩定，因此預期房價將在持平後上揚。

在台商與資金雙雙回流欲尋找投資標的，換屋族、首購族持續物色未來住所，讓位在黃金地段、體質健全、生活機能優良的房產建案炙手可熱，築禾建設在三重區推出的「築禾交響院」集合各項優勢，再加上三重區與台北市中心相隔一座台北橋，且房價僅為市中心的1/2價，使得築禾交響院在價格上顯得較為親民，近期主推的四房房型則將目標族群放在換屋族與想投資的台商，勢必再掀起一波買氣。

▲築禾交響院鄰近捷運菜寮站，交通十分便利/圖片由業主提供

與市中心隔著台北橋相望，坐落在中正北路與大仁街交叉口的「築禾交響院」，占地3361坪為目前三重市中心最大開發計畫，該建案標榜「三捷交匯、三商圈核心、三公園環繞」三大特點，展現雄厚的地段力。三捷交匯部分共有中和新蘆線、新莊線、機場捷運線，其中菜寮捷運站僅距離該建案約180公尺，步行約5分鐘即可抵達，再加上新北環快和高速公路系統，對外交通相當便利；而附近擁有集美商圈、正義北路商圈、力行商圈，日常購物也有全聯、頂好等賣場，生活機能十分良好；築禾交響院附近三公園環繞，且對面又是萬坪體育場，企圖打造一座「會呼吸的公園豪宅」。不少家長們會考慮到的學區環境部分，附近擁有修德國小、明志國中，距離約300-500公尺，步行即可到達。

▲築禾交響院四周綠地覆蓋率達60%，環境宜人/圖片由業主提供

築禾交響院外觀採用羅曼式穹頂崗石建築，臨路退縮15至17米，周圍環繞400米林蔭大道與近900坪公園，建案中央則設計300坪凡爾賽中庭花園，整體風格走新古典美學風，結構方面採用的是SRC鋼骨鋼筋混凝土構造，而許多看房客在意的綠覆率高達60%，公設比則為32%，建案內豐富的公用設施也是一大特色，包含接待大廳、空中花園、交誼廳、游泳池、健身房還有Lounge Bar 等諸多設施，林林總總加起來共有24項，滿足住戶對於公設服務的需求。

▲該建案內部公用設施多達24項，滿足住戶生活休閒需求/圖片由業主提供

築禾交響院共有4棟，樓層規劃為地上27層、地下5層，494戶住家及11戶店面，總計505戶，格局規劃則有2~4房等房型，坪數介於29-73坪之間。該地段附近區域的房價落差較為明顯，在三重區內新案，實價成交範圍在每坪46~65萬都有，築禾交響院的黃金地段實力即反應在售價上，約略落在55~60萬/坪。目前2房的房型已完銷，3房則剩下個位戶數，近期的銷售主力為4房格局，預計2022年第一季落成交屋。