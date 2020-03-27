伴隨新冠肺炎（COVID-19）肆虐，全球確診數已突破21萬例，尤其英國疫情持續淪陷，已傳出首都倫敦未來將採取封城措施，此時英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton, Duchess of Cambridge）在日前現身西南部克羅伊登（Croydon）的救護中心拜訪照顧肺炎病患的醫護人員，成為首位訪問前線的皇室，親民舉動超暖心。

在這場端莊的場合上，凱特王妃穿上英國 Marks & Spencer 的豆沙粉色套裝，以全套西裝外套加長褲帥氣出場，微墊肩設計很挺不顯壯，也剛好襯托出凱特的貴族氣勢，看起來春天感十足，而在西裝裡，她選擇不搶戲的白色內搭，再次以平價品牌展現時尚穿搭功力。

在 Instagram 查看這則貼文 Kensington Palace（@kensingtonroyal）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 20 日 上午 10:59 張貼

凱特王妃身上的這套西裝是很少見的乾燥玫瑰色，霧面的西裝布料很有質感，完全不是俗氣的亮粉紅，不僅穿起來不容易撞衫，更是超襯膚色！為了搭配素色服裝，鞋子則選擇 Hugo Boss 灰色動物紋路跟鞋，整體顯得十分高級又和諧。

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