美妝迷怎麼買也不嫌多的除了唇膏，大概就是香水了！春季到來，除了衣物換季，每天都得穿的香水也需要換上新氣味，Aesop、DOLCE&GABBANA、迪奧、GIORGIO ARMANI都推出全新香水，熱愛香水的人們必須趕緊到櫃上試香，穿上全新的香味給自己一個不一樣的春天！

▍1.Aesop Rōzu馥香水

Rōzu馥香水的靈感取自法國著名現代主義設計師夏洛特．貝里安（Charlotte Perriand）的生命、作品、熱情以及與產品同名的日本玫瑰。此款香水的氣味強烈而柔和，細微且廣闊，以優異的持香度，吸引不分性別的香氛愛好者。

Aesop Rōzu馥香水圈粉所有美妝編輯，香味是療癒的木質玫瑰味，非常特別又耐聞。（圖／邱映慈攝影）

Rōzu 馥香水的前調展開豐富的玫瑰花香，同時帶出苦橙、佛手柑、紫蘇（代表貝里安對日本的鍾愛）與粉紅胡椒新鮮的辛香。中調的花香大放異彩：依蘭依蘭交織著乾燥、辛辣的木質香氣；隱約的煙燻調癒創木與茉莉花更襯托出玫瑰的氣味。基底的後調由深刻的檀香、柔軟綠意的岩蘭草、甜美的廣藿香及溫暖琥珀調的沒藥所組成。麝香則精巧地將香水的整體串連起來。Rōzu馥香水2020年4月20日起於Aesop概念店、百貨專櫃、官方網站販售，建議零售價：NT5,300/50ml。

▍2.DOLCE&GABBANA 閃耀花園淡香精

DOLCE&GABBANA全新「閃耀花園淡香精」靈感來自冬春之交、第一縷陽光照進義大利阿馬爾菲海岸花園的美麗時刻。前調由美味多汁芒果香調與略帶酸澀的葡萄柚形成色彩鮮豔的對比，伴隨木梨香氣為這令人垂涎的組合增添精巧的清新感。中調以輕盈的茉莉與橙花舞出一曲燦爛的華爾茲，花香四溢、動人心弦。基調則是幸福香甜的木質香氣，彷彿來到被陽光染成金黄色森林、帶煙燻味的澳洲檀香木與絲柔的白麝香共譜輕柔香調，襯托令人眷戀的大膽與美麗氣息。傳遞出來自花園中不受拘束、面帶笑容的義大利女孩，不論走到哪裡都引人注目，自由自在的發光閃爍。

目前推出超值組合「閃耀花園淡香精組」，內容物包含閃耀花園淡香精75ml、閃耀花園淡香精5ml、Dolce系列香水5ml、閃耀花園化妝包，價值NT5,500，特惠NT4,000，喜愛這罐新香的人一定要趁這次優惠入手！

閃耀花園淡香精組。（圖／邱映慈攝影）

▍3.迪奧JOY by Dior淡香精

全新「JOY by Dior淡香精」將充滿活力且令人陶醉的明亮花香調全面昇華，將歡愉之感推向新境界。全新揉合溫潤的「木質協香香調」，使這繁花盛宴更加戲劇跌宕，迸發如花火般的璀璨驚喜，幻化成繽紛的萬千色彩，帶給女性更直率、更奔放、乍然湧現的歡愉，讓人不禁想徜徉在它耀眼的絢爛之中。

迪奧JOY by Dior淡香精。（圖／品牌提供）

「JOY by Dior淡香精」的香氣序曲，以「橙花香精」與「佛手柑」如煙花般直奔天際，立即勾勒出明亮、輕快、活力盎然的香氣印象，讓人漾起歡欣微笑。接著，香氣於天際綻放成絢爛花火，此刻，馥郁的「格拉斯玫瑰」、「大馬士革玫瑰」成為中調的香氣核心，交織著「依蘭依蘭」的性感與同樣身為格拉斯之后的「雙辦茉莉」醉人氣息，展現出圓潤、感性、鮮明動人的香氣。來到中調尾韻，耗時2年精心栽培、流淌著柔暖乳香的「檀香」，與「橙花香精」乍然邂逅，奔流出豐富的生命力，創造既大膽奔放，又溫潤綿密的歡愉層次。

歡慶「JOY by Dior淡香精」上市，迪奧也特別推出「歡愉香氛禮」，凡於迪奧美妍專櫃購買任一香水系列產品滿額NT4,500，即可獲得「Joy by Dior香氛精巧版5ML」，送完為止。

▍4.GIORGIO ARMANI 高級訂製淡香水花園系列

熱愛香氛且深諳各種香味基調的品牌靈魂人物ARMANI先生，一直以來都以大自然為靈感譜寫的香氛詩集，2020年，憑藉著他旅行於世界各地探索而來的靈感，再次感性為大自然歌頌，這次ARMANI先生選擇喚起記憶中花園之美的記憶，創作出全新「Les Eaux Armani Privé高級訂製淡香水花園系列」， 從壯麗高山茶園到優雅中國園林、從熱情島嶼秘境到動人神話天堂……，藉由令人心醉的美好香氛，重現世界各地的珍稀花園，譜出一趟趟讓人目眩神迷的香氛之旅。

GIORGIO ARMANI 高級訂製淡香水花園系列。（圖／品牌提供）

2020年3月「Les Eaux Armani Privé高級訂製淡香水花園系列」將全新推出九款香氛，包括首次問世的全新的五款高級訂製淡香水花園—米蘭玫瑰、香格里拉茶園、威尼斯橘園、加勒比海梔子花和東洋茉莉，以及深受ARMANI先生鍾愛的蘇州牡丹、亞歷山大玫瑰、巴比倫香根草和純真伊甸園也將以全新包裝現身。