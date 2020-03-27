現在的保養品真心讓人覺得越來越強，就算質地清爽，效果也超有感，絕對不用層層疊疊擦一堆把臉悶著，像水一樣的質地卻能讓膚質改善，真的很讓人想要讚嘆「科技好發達」！以下4款質地清爽的保養品太適合在接下來的炎熱天氣使用，保養不需油油膩膩也能讓膚質進步，而且用起來非常舒適，夏天就是要入手這樣的保養品呀！

▍1.迪奧精萃再生光燦淨白精華水

迪奧美妍中心與巴黎聖路易醫院共同研究發現，肌膚敏弱是導致斑點反覆生成、膚色黯沉不均的關鍵之一！2020年，迪奧以多年花妍保養權威技術，針對亞洲女性肌膚的特性與需求，為「精萃再生光燦淨白系列」再添2大淨白生力軍：精萃再生光燦淨白精華水與精萃再生光燦防護隔離霜。

左：精萃再生光燦淨白精華水，右：精萃再生光燦防護隔離霜。（圖／邱映慈攝影）

其中精萃再生光燦淨白精華水首創「水+精華」獨特親膚質地，於極度水感輕盈的「岡維拉玫瑰精萃」中注入如精華油般質地的迪奧「白玫瑰精萃」，塗抹瞬間，完整美肌養分瞬間滲透肌膚，使肌膚立即達到油水平衡狀態。潤澤卻不油膩的質地，彷彿第二層肌膚般輕盈，使肌膚倍感舒適柔順、清新明亮，為後續保養做好準備。

精萃再生光燦淨白精華水質地清爽，吸收速度很快，香味很療癒。（圖／邱映慈攝影）

▍2.ANNA SUI芍藥植萃保養系列精華露

受到東方食療「藥食同源」的概念所啟發，芍藥植萃保養系列蒐羅食療級的天然植物並萃取其精華，針對肌膚隨時出現的問題都能立即補充來自天然植萃的營養成分，並透過養膚三步驟，由內而外養膚，恢復肌膚健康透亮。

ANNA SUI推出四款精華露。（圖／邱映慈攝影）

ANNA SUI用食療級植物精萃，發展出四款隨時解決肌膚問題的精華露。其中薄荷毛孔緊緻精華露、綠茶平衡精華露特別適合於接下來的炎熱天氣使用，薄荷毛孔緊緻精華露是一款擁有清涼降溫感的精華露，其中包含大量的薄荷萃取和微量酒精等降溫抗燥成分，提供立即的清爽降溫感，能舒緩因燥熱潮紅的皮膚；綠茶平衡精華露添加皮脂吸附保養粉末，完美結合各種尺寸的多孔性皮脂吸附保養粉末，打造極致清爽質地，能吸收皮脂並抑制油光滿佈，把泛油的肌膚變成絲緞般柔滑的零油光美肌。

藍色罐為薄荷毛孔緊緻精華露，綠色罐為綠茶平衡精華露。（圖／邱映慈攝影）

▍3.IPSA流金水霓彩限定版

IPSA連續10年銷售NO.1的美膚微整機能液(流金水) 去年在Dcard、PTT、美妝部落客Instagram及各大媒體上掀起一陣濕敷分享風潮，更創下IPSA歷年來最高銷售紀錄並奠定NO.1濕敷神水地位！美膚微整機能液以「補水、增水、鎖水」為概念設計，不僅為肌膚注滿水份更使肌膚全天候滿水位，水份飽滿的肌膚一整天都能透亮發光。2020年IPSA流金水推出霓彩限定版，全新的瓶身設計運用光影折射的原理為靈感，讓日光透出水滴折射出絢麗的霓彩，並隨著陽光漸變呈現不同漸層，彷如肌膚被水份緊緊包覆般的情境，唯美、舒適！

IPSA銷售NO.1流金水推出霓彩限定版，台灣搶先全球首賣。（圖／邱映慈攝影）

▍4.L'OCCITANE 光萃肌活亮眼修護露

全新「光萃肌活亮眼修護露」蘊含獨特光微導晶球，高滲透力直達肌底，帶來三大革命性效果： 導出淨化、導入修護、喚亮眼神！獨特雙重質地，點抹間有效成分迅速滲透，一秒喚醒沉睡的肌底。徹底淨化，肌活打底，暢通肌膚傳遞渠道，提升後續機能保養吸收力，打造良好「海綿肌」體質。

光萃肌活亮眼修護露中有金黃色光微導晶球，包覆著珍貴的蠟菊精華油。（圖／品牌提供）

高效導入活性修護成分，層層滲透、緩釋肌膚吸收時間，形成長效修護膜，持續呵護眼周，緊密細緻的網狀層結構，使肌表保水、肌底鎖水，改善肌膚彈力及密度，使肌膚更加緊緻。獨特金黃色光微導晶球，包覆著珍貴的蠟菊精華油，漂浮在蘊含馬鬱蘭及千日菊的高濃度植萃精華液中宛如普羅旺斯星光點點，三大核心天然植萃精華活性成分穩定、改善膚況並提升外在防禦力，揉合全新亮眼修護活力因子及咖啡因可有效保濕舒緩、提升彈力，勻亮眼周膚色，改善惱人的黑眼圈，透過磁吸滲透效果，活化循環，只要在眼部保養前增加一個前導步驟就能加速導入修護，大大提升保養效果，讓保養成分確實吸收滲透，放大保養效果，拯救家裡不給力的眼霜，有感加乘後續眼霜功效，明顯感受黑眼圈和眼周細紋減少、細緻透亮的驚人效果，即使戴口罩也擋不住妳的迷人眼神！