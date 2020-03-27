全球疫情爆發，無法出國品嘗日系甜點，量販、超市端出日本周新品、抹茶季甜點，讓哈日美食愛好者解解饞。家樂福15款職人點心系列，採用日本京都宇治百年老店「北川半兵衛」，曾獲日本茶最高榮譽全國茶品評會農林水產大臣賞，連同全聯和愛買熱銷的抹茶甜點，都讓人吃了一秒到京都。

家樂福抹茶歌劇院蛋糕，杏仁海綿蛋糕搭配比利時巧克力甘納許和抹茶奶油，398元。（家樂福提供）

家樂福日本周不受疫情影響，仍網羅上百支新品，4月7日前買指定主題商品每滿499元可用29元加價購每包65元的ITSUKI熊本熊黑麻油豚骨風味拉麵。春季最大的亮點就屬抹茶，「北川半兵衛」系列點心採用每公斤成本上千元的日本中澤奶油與紐西蘭安佳奶油，泡芙、生乳捲、半月燒、蛋糕，每款39元至398元不等。

家樂福旺旺日式抹茶小饅頭，210g、99元。（家樂福提供）

此外，除了千成堂杏仁果、日本期間限定北日本迷你蘿蔓抹茶奶油酥、丸金抹茶味杯子蛋糕等30多款日本必買人氣抹茶伴手禮；還有超過20款與京都宇治茶茶小王子聯名包裝的零食，像是旺旺抹茶雪餅/抹茶小饅頭，和77新貴派小格酥/乳加京都宇治抹茶巧克力、中祥抹茶餅乾、卡迪那洋芋片宇治抹茶口味、橘平屋茶茶小王子抹茶風味味付海苔等，讓抹茶控一次滿足。

全聯We Sweet抹茶富士山奶凍捲，每盒約250g、99元，4月10日至16日特價89元。（全聯提供）

全聯甜點品牌We Sweet在與TSUJIRI辻利茶舖、茶茶小王子聯名後，首次攜手180年歷史的宇治老字號茶舖「伊藤久右衛門」合作9款甜點，4月23日前每款限期優惠76折起。20日推出以來抹茶富士山奶凍捲、抹茶紅豆千層、抹茶芝心大福是前3名，抹茶富士山奶凍捲巧妙以奶凍妝點成富士山頂，搭配綜合莓果餡，猶如櫻花包圍富士山；抹茶紅豆千層加入全聯獨家的老鷹紅豆餡，皆為討喜的多層次口感。

全聯We Sweet抹茶紅豆千層，每盒2入約150g、119元。（全聯提供）

愛買抹茶季上月就起跑，除了各年齡層接受度高的抹茶奶凍捲，抹茶紅豆蛋糕的紅豆餡甜而不膩最受歡迎，單周最高可賣1200個；新竹以北門市販售的抹茶紅豆吐司，有扎實紅豆餡料，單周最高可賣800個。