小編看到這樣的眼妝造型，只能說真的太佩服彩妝師們的創意了！比起單純的眼影色感，透過立體裝飾還能增添眼部的3D效果，超！好！看！

EYEEMBELLISHMENT極度搶眼裝飾主義

珍珠、水鑽、亮片…，就算不是派對時刻，也要在眼眸點上與眾不同的閃閃裝飾才趕搭得上這波流行列車！可先以偏木質調的深咖啡色眼影於眼窩做大範圍暈染，中間再疊上些許銀色亮片，最後則以假睫毛膠沾取最小尺寸的白色珍珠貼上；透過銀色珠光的疊擦，更能襯托出與白色珍珠的和諧度。

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