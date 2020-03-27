小編看到這樣的眼妝造型，只能說真的太佩服彩妝師們的創意了！比起單純的眼影色感，透過立體裝飾還能增添眼部的3D效果，超！好！看！
EYEEMBELLISHMENT極度搶眼裝飾主義
珍珠、水鑽、亮片…，就算不是派對時刻，也要在眼眸點上與眾不同的閃閃裝飾才趕搭得上這波流行列車！可先以偏木質調的深咖啡色眼影於眼窩做大範圍暈染，中間再疊上些許銀色亮片，最後則以假睫毛膠沾取最小尺寸的白色珍珠貼上；透過銀色珠光的疊擦，更能襯托出與白色珍珠的和諧度。
更多 CTWANT 報導
小編看到這樣的眼妝造型，只能說真的太佩服彩妝師們的創意了！比起單純的眼影色感，透過立體裝飾還能增添眼部的3D效果，超！好！看！
EYEEMBELLISHMENT極度搶眼裝飾主義
珍珠、水鑽、亮片…，就算不是派對時刻，也要在眼眸點上與眾不同的閃閃裝飾才趕搭得上這波流行列車！可先以偏木質調的深咖啡色眼影於眼窩做大範圍暈染，中間再疊上些許銀色亮片，最後則以假睫毛膠沾取最小尺寸的白色珍珠貼上；透過銀色珠光的疊擦，更能襯托出與白色珍珠的和諧度。
更多 CTWANT 報導
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。