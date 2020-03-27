22歲女星藍星蕾（Amber Na）曾代表新加坡獲選亞洲百大DJ，因此以「性感女DJ」封號聞名，最知名的特色是天使臉孔與34E的惹火上圍，在IG上圈粉高達129.2萬人，近日她曝光一組在健身房運動的影片及側拍照，雙球竟意外變形引發討論。

只見她正面倚靠著健身器材，努力舉起專業的啞鈴，更發文寫下，「認真認真認真，不然教練不給回家了」、「教練〜我真的不敢吃飯了」，但鏡面反射卻出賣了藍星蕾的翹臀，及邪惡的上帝視角意外讓人聚焦在美胸上，雙球竟被意外變形，立刻引來大批粉絲留言：「眼睛離不開」、「小心不要壓扁」、「我可以幫你」、「不知道該看哪」、「有夠漂亮的啦」。

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從事DJ工作4年多後，藍星蕾除了跨足模特兒圈，更在近期大膽推出電子寫真書《真心愛上蕾》，讓粉絲們可以加碼收藏她更私密性感的一面，光是單披浴巾就上陣的封面就足以讓人被迷暈。

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