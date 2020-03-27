今年母親節MFK除了開放限量精選組合列入滿額贈外，首度推出｢轉轉遇到愛」活動，精美好禮獎不完，讓你在母親節購物期間能夠倍感尊寵與滿載而歸！

法國精品香水Maison Francis Kurkdjian (MFK)以玫瑰讚頌母愛的優雅與溫柔，更以玫瑰頌揚母親自在雍容的美麗。寵愛媽咪首選「À la rose 愛戀玫瑰淡香精」，以兩百五十朵來自南法格拉斯的珍稀玫瑰，以及一百五十朵保加利亞大馬士革玫瑰，在摩登典雅的香水瓶中，釋放美妙色澤和無與倫比的馥郁。由卡拉布里亞佛手柑、甜豌豆及加州橙特有的清新鮮甜，綻放宛如懷中捧著的鮮嫩玫瑰花束；洋溢的香氣，予妳有如玫瑰花瓣般的飄柔和清新。

À la rose 愛戀玫瑰淡香精。（圖／品牌提供）

今年母親節MFK除了開放限量精選組合列入滿額贈外，首度推出｢轉轉遇到愛」活動，消費滿6,600還可免費體驗｢轉轉遇到愛」轉輪活動，精美好禮獎不完，讓你在母親節購物期間能夠倍感尊寵與滿載而歸。除了擁有現轉現拿的活動機制外，超值滿額贈及活動所獲得的獎項都可以立刻讓你帶回家。此活動僅在全省各櫃快閃四日，微風信義店4/9～4/12、台北新光A9店4/1～4/4、台中新光中港店3/27～3/30～高雄漢神巨蛋店4/16～4/19。

購買任兩瓶70ml香氛，可立即獲得永恆之水及愛戀玫瑰迷你蠟燭35g。（圖／品牌提供）

除了MFK獻給母親節的加碼活動外，此次特別挑選香迷摯愛款以及行家典藏款，將容量升級至200ml，做為母親節的寵愛媽咪首選。不論是對於入門新手還是品牌愛好者，MFK提供的精選組合都可以滿足你的需求。如購買任兩瓶70ml香氛，可立即獲得永恆之水及愛戀玫瑰迷你蠟燭35g，讓你不論在室內室外，都可以自在地投入MFK的懷抱。

▍活動

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✔️抽獎活動參加方式：

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✔️獎品內容 ｜ MFK愛戀玫瑰A la Rose 淡香精 5ml*2

✔️公佈時間 ｜ 2020/4/9

※本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。※