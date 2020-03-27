新冠疫情爆發，連帶減少大家出國旅行，而選擇在國內旅行，在緊接著連假來臨，為了轉換苦悶緊繃焦慮的心情，試著走向戶外迎向大自然！在出遊時避免帶太多衣物，One Piece無敵連身裙便是不錯選擇，利用裙身的長短、花色、款式就能輕鬆打造外出最美的時尚穿搭。
GU連身裙有法式浪漫風格的花朵迷你連身裙，以V型領口展現鎖骨線條，單穿便能同時將小女人的俏麗及微性感展露無疑。膝上的長度也很適合搭配直筒九分牛仔單品，簡單俐落又方便，一件單品即能依照不同情境任意變換穿搭。
在連身裙的選擇中，GU還有可以兩穿的高實用性單品是2WAY立領抓皺連身裙，不僅可以單穿，還可以搭配其他單品變成長版罩衫運用，不論是甜美小清新或是微大人系風格，搭配運用就能隨意轉換，展現春季輕盈的飄逸時尚。
A Line連身裙則是以寬鬆的A Line版型剪裁、實用的口袋設計及恰到好處的過膝長度，以多種顏色推出後，迅速擄獲女孩們的芳心；其中百搭的粉嫩色系更是今年必入手的單品之一。A Line連身裙穿上後的顯著修身效果，並搭配全新價格$390元登場，絕對是小資女展現青春洋溢的首選單品！
「中条彩未」、演員「水川麻美」及前陣子首次亮相的虛擬模特兒「YU」成為GU代言人，以不同身形及單品穿搭詮釋三大連身裙系列，展現GU無敵連身裙「一件輕鬆搭配，穿搭零煩惱」的產品特色及讓時尚更自由的品牌理念。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。