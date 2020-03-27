新冠疫情爆發，連帶減少大家出國旅行，而選擇在國內旅行，在緊接著連假來臨，為了轉換苦悶緊繃焦慮的心情，試著走向戶外迎向大自然！在出遊時避免帶太多衣物，One Piece無敵連身裙便是不錯選擇，利用裙身的長短、花色、款式就能輕鬆打造外出最美的時尚穿搭。

紅色迷你印花連身裙亦可當作長版上衣，搭配上直筒牛仔褲及編織小包，簡約俐落又方便！(圖/品牌提供)

GU連身裙有法式浪漫風格的花朵迷你連身裙，以V型領口展現鎖骨線條，單穿便能同時將小女人的俏麗及微性感展露無疑。膝上的長度也很適合搭配直筒九分牛仔單品，簡單俐落又方便，一件單品即能依照不同情境任意變換穿搭。

繫上腰帶的粉綠色立領抓皺連身裙，一件單穿就能呈現凹凸有緻的美麗身型，裙襬隨風飄逸搭配上平底淑女鞋，盡顯知性韻味。(圖/品牌提供)

在連身裙的選擇中，GU還有可以兩穿的高實用性單品是2WAY立領抓皺連身裙，不僅可以單穿，還可以搭配其他單品變成長版罩衫運用，不論是甜美小清新或是微大人系風格，搭配運用就能隨意轉換，展現春季輕盈的飄逸時尚。

A Line連身裙以寬鬆舒適的版型及實用口袋設計，秀出迎向戶外的青春活力；選擇2020春夏流行的薰衣草紫及同色系條紋亞麻編織包，展現浪漫的渡假氣息。(圖/品牌提供)

A Line連身裙則是以寬鬆的A Line版型剪裁、實用的口袋設計及恰到好處的過膝長度，以多種顏色推出後，迅速擄獲女孩們的芳心；其中百搭的粉嫩色系更是今年必入手的單品之一。A Line連身裙穿上後的顯著修身效果，並搭配全新價格$390元登場，絕對是小資女展現青春洋溢的首選單品！

GU虛擬模特兒「YU」與全球品牌代言人「中条彩未」及演員「水川麻美」共同演繹春夏洋裝系列新品，三人分別提供不同身形女孩更實用的穿搭提案。(圖/品牌提供)

「中条彩未」、演員「水川麻美」及前陣子首次亮相的虛擬模特兒「YU」成為GU代言人，以不同身形及單品穿搭詮釋三大連身裙系列，展現GU無敵連身裙「一件輕鬆搭配，穿搭零煩惱」的產品特色及讓時尚更自由的品牌理念。