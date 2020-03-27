根據最新實價資訊顯示，北市大安森林公園豪宅「方念拾山」再現億元級交易，而觀察該社區歷次轉手交易，皆獲利千萬出場，堪稱最保值藝人豪宅，業者表示，「方念拾山」規劃單層單戶，具高度隱私，戶數少且單純、大社區型豪宅的賣壓，加上名人加持，在一片豪宅賠售浪潮之中，轉手也能大賺。

根據內政部最新實價揭露資訊，北市大安森林公園豪宅「方念拾山」又出現億級交易，此次為8樓戶別，共116.46坪，於去年12月以1億4388萬元成交，觀察前一手屋主於104年3月以1億2373萬元買入，持有4年轉手大賺逾2000萬元，每坪單價也從124.8萬元來到144.3萬元，上漲15.6%。

而根據實價統計「方念拾山」歷次移轉明細，觀察發現若有轉手皆獲利，最低也賺1059萬元，顯見名人光環加持護身奏效，在一片豪宅賠售浪潮之中也能大賺逾千萬。

根據實價統計「方念拾山」歷次移轉明細，7~9樓皆有轉手紀錄，其中最新一筆為去年12月成交的8樓戶，前屋主持有4年大賺2015萬元最高；其次為張信哲7樓戶，前屋主於2011年買進、2017年賣出，持有6年獲利1735萬元；至於2012年購入的9樓戶，則持有5年於106年轉手，也有1059萬元入袋，可說是只要「方念拾山」有交易，通通都有千萬元以上獲利。

全國不動產總經理藍怡婷指出，「方念拾山」位新生南路、信義路二段，為大安森林公園周邊知名豪宅，樓高14樓，緊鄰捷運大安森林公園站與東門站，燙金門牌身價不言而喻，頂樓最貴戶別在102年以198.7萬元、逼近200萬元俱樂部行情成交，總價也高達1億9700萬元。

除了藝人黑人陳建州與范瑋琪夫妻星光加持之外，也傳出知名歌手張信哲在106年以潮水音樂名義購入7樓戶，而前一手屋主也大賺1735萬元，顯見黃金地段以及規劃單層單戶高隱私的「方念拾山」，確實深受高資產客戶青睞。

全國不動產董事長葉春智表示，「方念拾山」規劃單層單戶，具高度隱私，僅13戶，戶數單純、房價具支撐力，沒有一般戶數較多的大型豪宅賣壓，也因此即便從預售到成屋之間，遇到多次房市波動與房價下修，都能有不錯的獲利，加上名人光環加持以及大安森林公園無敵景觀視野的條件，未來也應能保持一定身價。