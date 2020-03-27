馬來西亞女星蔡卓宜（Joey）因出眾外貌與姣好身材而被發掘出道當歌手，多才多藝的她會彈大提琴也會打鼓，更因一雙笑起來彎彎的電眼被譽為「林明禎接班人」。近期為了拓展演藝事業，蔡卓宜驚喜登上大陸女團真人秀節目《青春有你》第二季，以練習生的身分重回舞台。

蔡卓宜光靠著清新臉蛋就在IG上吸粉高達97.2萬，近日她也為了節目號召粉絲們動起來幫她投票，她一連發出多張可愛連拍，超近距離可看出她吹彈可破的肌膚，就連五官都好精緻，不只男性看了會戀愛，就連女性一看都融化。

在 Instagram 查看這則貼文 蔡卓宜（@joeychua8_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 9 日 下午 10:58 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 蔡卓宜（@joeychua8_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 19 日 上午 3:40 張貼

不過在另一段影片中就更犯規了！只見蔡卓宜對著鏡頭甜笑，似乎有話想說，但大家的焦點卻意外被豐滿的上圍吸走，胸口的超深溝簡直就像卡了一支筆一樣，讓粉絲們全被電暈。

在 Instagram 查看這則貼文 蔡卓宜（@joeychua8_official）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 5 日 下午 8:56 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 蔡卓宜（@joeychua8_official）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 9 日 上午 3:27 張貼

今年26歲的蔡卓宜除了演藝實力備受關注，她的身材更是惹火到不容忽視！基本的修長美腿不說，從IG上偶爾發出的低胸辣照就可以發現，她「胸前尺寸」堪稱尤物等級，不論是穿背心還是禮服，都流露出天生的鄰家女孩氣息，讓她看起來性感卻不俗氣，也難怪能成為「大馬新女神」。

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