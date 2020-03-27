無懼疫情 H＆M 4月底再開東區大店 17:462020/03/27 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 H＆M開設首間台南門市後，4月底將於台北東區再展店。（圖為台南大遠百門市，H＆M提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 縱使H＆M於歐美店舖幾乎暫時關閉光光，總部也宣布投入醫療設備的生產，但台灣今年則無懼疫情，持續展店計畫，繼本月於台南大遠百開設首間台南門市後，台北忠孝店也將於4月30日在東區開幕，為全台第14間門市。 H＆M台北忠孝店樓高三層，位於捷運忠孝敦化3號出口，前身就是去年倒閉的Forever 21，該店舖已空置已久，在東區精華區據傳房租高達400多萬，也將成為H＆M台北首家引進瑞典概念設計，並以北歐簡約典雅風格為基礎。 #台北 #東區 #忠孝店 #門市 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸人回歸日常 嚴防境外移入 01:192020/03/24 焦點新聞 習川通電 川普批中隱瞞疫情 01:192020/03/24 全球財經 疫情重創商圈 新北最高補助30萬 01:202020/03/24 地方新聞 振興防疫兩難 撐過小月最重要 01:202020/03/24 地方新聞 【地方領時中2】指揮中心堅不公布確診地點 搞得人心惶惶 09:262020/03/24 政治 【地方領時中1】疫情部署中央落一拍 縣市政府自保快一步 09:252020/03/24 政治 春捲怎麼吃也有撇步！醫傳授糖友健康吃 18:332020/03/24 生活 新冠疫情對經濟衝擊到何時可結束？法人：相約在秋季 14:522020/03/25 財經 中原商圈 15服飾店歇業 04:102020/03/26 地方新聞 短評／防疫不要搞政治 04:102020/03/26 時論廣場 時尚熱門新聞 178cm超正老闆娘外套裡沒穿衣！黑bra爆出渾圓雙球 - 星光 - 時尚 最美護士辣模瘋水上吃早餐！「深V超巨視角」引朝聖 - 星光 - 時尚 「千年一遇空姐」打開外套沒穿衣！羞吐：星期一的日常 - 星光 - 時尚 朴信惠公開悲慘身世！家境貧困還遭竊80萬 - 星光 - 時尚 「人間香奈兒」上下全露！深V中空短裙辣秀屁股蛋 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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