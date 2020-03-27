縱使H＆M於歐美店舖幾乎暫時關閉光光，總部也宣布投入醫療設備的生產，但台灣今年則無懼疫情，持續展店計畫，繼本月於台南大遠百開設首間台南門市後，台北忠孝店也將於4月30日在東區開幕，為全台第14間門市。

H＆M台北忠孝店樓高三層，位於捷運忠孝敦化3號出口，前身就是去年倒閉的Forever 21，該店舖已空置已久，在東區精華區據傳房租高達400多萬，也將成為H＆M台北首家引進瑞典概念設計，並以北歐簡約典雅風格為基礎。